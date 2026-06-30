/ब्रिटेन में पड़ी भयंकर गर्मी, तो AC हटाने के लिए घर-घर हो रही रेड; क्यों इस साल 40 डिग्री में झुलसने लगा यूरोप?

Heat Wave in Europe: इन दिनों यूरोप में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ब्रिटेन में AC के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. ब्रिटेन में लोगों के घर पर पुलिस की रेड इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो, गर्मी से बचने के लिए AC चला रहे हैं. वहां के न्यूज चैनल्स पर इन दिनों प्राइम टाइम डिबेट गर्मी और एयर कंडिशनर पर हो रही है. यानी गर्मी से बचने वाला एसी भविष्य की गर्मी को और बढ़ा सकता है.
इसी वजह से ब्रिटेन में एसी को लेकर बहस तेज है. कुछ जगह लोगों से एसी का कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है. हालांकि सोशल मीडिया पर यह दावा भी वायरल हुआ कि सरकार घर-घर जाकर एसी हटवा रही है या पुलिस तलाशी ले रही है.
यूरोप के कई देशों में दशकों तक एसी लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्योंकि वहां की इमारतें ठंडी जलवायु को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. लोग बड़ी संख्या में एसी खरीद रहे हैं. लेकिन पर्यावरण से जुड़े संगठन और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं..अगर हर घर में एसी लग गया, तो बिजली की खपत बढ़ेगी कोयला और गैस ज्यादा जलानी पड़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी.
#DNAमित्रों | ब्रिटेन में AC हटाने के लिए घर-घर RAID क्यों? 40 डिग्री में झुलस रहे यूरोप का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Britain #Heatwave #Europe @rahulsinhatv pic.twitter.com/P6mo5aEla5
— Zee News (@ZeeNews) June 30, 2026
भारत में करीब 90 प्रतिशत घरों में अभी भी एयर कंडीशनर नहीं है. जबकि यूरोप के कई देशों में दशकों तक एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. लेकिन अब जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है कि जिन देशों में पहले एसी लगाना फिजूल माना जाता था. वहीं अब एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है यानी मौसम बदल रहा है और उसके साथ पूरी जीवनशैली भी बदल रही है.
चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां फायरफाइटर्स आग बुझाने के बजाय भीषण गर्मी से लोगों को बचाने के लिए पानी की बौछार कर रहे हैं. सोचिए जिस दमकल की गाड़ी का काम आग बुझाना है वो अब झुलसा देने वाली गर्मी से राहत देने के काम में लाया जा रहा है.
बर्लिन में पुलिस ने वॉटर कैनन चलाया. लेकिन किसी प्रदर्शन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि गर्मी से राहत देने के लिए. लोग खुद उस पानी में जाकर भीग रहे हैं और कुछ देर के लिए राहत महसूस कर रहे हैं.
कई शहरों में दुकानों और घरों की खिड़कियों पर खास रिफ्लेक्टिव शीट लगाई जा रही हैं, ताकि सूरज की गर्मी अंदर कम पहुंचे. यानी यूरोप अब घरों को ठंडा रखने के लिए नई-नई तरकीबें खोज रहा है.
अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. यूरोप में चल रही लू का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा है.
पेरिस में भीषण गर्मी के दौरान मौतों की संख्या बढ़ने के बाद शवगृहों पर दबाव बढ़ गया. स्थिति ऐसी बनी कि अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर लगाने की अनुमति मांगी गई है, ताकि शवों को सुरक्षित रखा जा सके.यूरोप में गर्मी सिर्फ लोगों को परेशान नहीं कर रही, बल्कि शहरों की व्यवस्थाओं की भी परीक्षा ले रही है.
जिस यूरोप को ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था. वहां अब पक्षियों को भी कृत्रिम बारिश की जरूरत पड़ रही है. इस वीडियो में एक व्यक्ति कबूतरों पर पानी का स्प्रे कर रहा है. ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके. यूरोप की ये तस्वीरें सिर्फ एक हीटवेव की कहानी नहीं हैं. ये चेतावनी हैं कि अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे, बल्कि मौसम के साथ हमारी आदतें. हमारे शहर और हमारी सोच भी बदलनी पड़ेगी.
यूरोप में इस समय गर्मी का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ दिन के तेज तापमान से नहीं है. असली समस्या रात के तापमान की है. यूरोप के कई शहरों में इस वक्त रातभर भी तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच बना रहता है. नतीजा यह है कि हवा और जमीन को ठंडा होने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता. इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
इस संकट को और बढ़ाता है, हीट डोम. इसे ऐसे समझिए. जैसे किसी उबलते बर्तन पर ढक्कन रख दिया जाए. गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती. नई ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती और कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता रहता है. लेकिन आखिर ये 'हीट डोम' बनता कैसे है? समझिए! जब महासागर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे बड़े पैमाने पर गर्म और नम हवा ऊपर उठती है. इसके बाद, वायुमंडल में मौजूद 'हाई प्रेशर सिस्टम' एक बड़े ढक्कन या गुंबद की तरह काम करता है. यह हाई प्रेशर ऊपर उठने वाली गर्म हवा को बाहर निकलने से रोक देता है और उसे वापस नीचे जमीन की तरफ धकेलता है. कुछ यही हाल यूरोप के शहरों का हो रहा है.
आप सोच रहे होंगे यूरोपवासी खिड़कियां खोल देंगे तो हवा आ जाएगी. जैसा हम अपने देश में अक्सर करते हैं. लेकिन जानते हैं. यूरोप के ज्यादातर घर ठंड रोकने के लिए बनाए गए हैं. मोटी दीवारें डबल ग्लास वाली खिड़कियां, बेहतरीन इंसुलेशन, सर्दियों से बचने के लिए ऐसे ही घर यूरोपिय देशों में बनाए जाते हैं. लेकिन, हीटवेव में यही घर, गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते. यानी यूरोप को सिर्फ सूरज नहीं सता रहा, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके घर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बदलता हुआ मौसम सब मिलकर इस गर्मी को जानलेवा बना रहे हैं.