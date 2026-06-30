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ब्रिटेन में पड़ी भयंकर गर्मी, तो AC हटाने के लिए घर-घर हो रही रेड; क्यों इस साल 40 डिग्री में झुलसने लगा यूरोप?

पूरा यूरोप इस समय भीषण गर्मी की आग में जल रहा है. वहीं, ब्रिटेन में AC के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. यूरोप के कई देशों में दशकों तक एसी लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड्स टूटते नजर आ रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:19 PM IST
ब्रिटेन में पड़ी भयंकर गर्मी, तो AC हटाने के लिए घर-घर हो रही रेड; क्यों इस साल 40 डिग्री में झुलसने लगा यूरोप?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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