/ब्रिटेन में पड़ी भयंकर गर्मी, तो AC हटाने के लिए घर-घर हो रही रेड; क्यों इस साल 40 डिग्री में झुलसने लगा यूरोप?

इस संकट को और बढ़ाता है, हीट डोम. इसे ऐसे समझिए. जैसे किसी उबलते बर्तन पर ढक्कन रख दिया जाए. गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती. नई ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती और कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता रहता है. लेकिन आखिर ये 'हीट डोम' बनता कैसे है? समझिए! जब महासागर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे बड़े पैमाने पर गर्म और नम हवा ऊपर उठती है. इसके बाद, वायुमंडल में मौजूद 'हाई प्रेशर सिस्टम' एक बड़े ढक्कन या गुंबद की तरह काम करता है. यह हाई प्रेशर ऊपर उठने वाली गर्म हवा को बाहर निकलने से रोक देता है और उसे वापस नीचे जमीन की तरफ धकेलता है. कुछ यही हाल यूरोप के शहरों का हो रहा है.