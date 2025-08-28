Plane Crash video: फुल स्पीड में क्रैश हो गया F-16 फाइटर जेट, पायलट की मौत, वीडियो ने डराया

F-16 Plane crash: पोलैंड के राडोम में एक एयरशो के पूर्वाभ्यास के दौरान पोलिश वायु सेना का एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई. पोलिश मीडिया के मुताबिक विमान लगभग 17:30 GMT समय पर रनवे से टकराया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. इस हादसे के बाद राडोम एयरशो रद्द कर दिया गया है. सरकारी प्रवक्ता एडम स्ज़्लापका ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पायलट की मौत की पुष्टि की, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी.

