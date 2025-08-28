Plane Crash video: फुल स्पीड में क्रैश हो गया F-16 फाइटर जेट, पायलट की मौत, वीडियो ने डराया
Plane Crash video: फुल स्पीड में क्रैश हो गया F-16 फाइटर जेट, पायलट की मौत, वीडियो ने डराया

  पोलैंड के राडोम में एक एयरशो के पूर्वाभ्यास के दौरान पोलिश वायु सेना का एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई. पोलिश मीडिया के मुताबिक विमान लगभग 17:30 GMT समय पर रनवे से टकराया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:03 AM IST
F-16 crashed during rehearsal before Polish airshow
F-16 crashed during rehearsal before Polish airshow

F-16 Plane crash:  पोलैंड के राडोम में एक एयरशो के पूर्वाभ्यास के दौरान पोलिश वायु सेना का एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई. पोलिश मीडिया के मुताबिक विमान लगभग 17:30 GMT समय पर रनवे से टकराया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. इस हादसे के बाद राडोम एयरशो रद्द कर दिया गया है. सरकारी प्रवक्ता एडम स्ज़्लापका ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पायलट की मौत की पुष्टि की, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

F-16

