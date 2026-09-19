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रास्ते से अचानक गायब हुआ F-35 का सामान, हलक में अटकी अमेरिका की जान, क्या चीन ने चुरा लिया 'हैवान'?

ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया से एफ-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे अमेरिका लाए जा रहे थे. लेकिन अचानक उनको बीच रास्ते से हॉन्गकॉन्ग भेज दिया गया और फिर वे गायब हो गए.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 19, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:19 AM IST
रास्ते से अचानक गायब हुआ F-35 का सामान, हलक में अटकी अमेरिका की जान, क्या चीन ने चुरा लिया 'हैवान'?
Image Credit: फोटो- Israel Defense Forces

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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