Facebook Alert: फेसबुक यूजर्स सावधान! अमेरिका में एक्टिव हुईं 'लुटेरी हसीनाएं', इस तरह धोखे के जाल में फंसाकर कर रहीं लूट

Criminal Using Facebook for Crime: अगर आप फेसबुक (Facebook) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है और आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है. दरअसल, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों का ऐसा गैंग भी एक्टिव है जो पहले लोगों से दोस्ती करता है और फिर उन्हें मिलने के लिए होटल (Hotel) में बुलाता है. इसके बाद वह लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर उस शख्स को लूट लेती है. न्यूयॉर्क (New York) में 24 घंटे के अंदर ऐसी 2 वारदात को इस गैंग ने अंजाम दिया. न्यूयॉर्क पुलिस को ऐसी कई और घटनाओं की सूचना मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कैसे करते हैं वारदात

पुलिस के अनुसार, 25 साल की एक लड़की पहले फेसबुक पर अनजान पुरुषों से दोस्ती करती है. इसके बाद वह लुभाने के लिए पुरुषों को ब्रोंक्स के होटलों में बुलाती है. होटल में जाने के बाद यह कमरे में अपने दो हथियारबंद साथियों को एंट्री देती है, इसके बाद तीनों मिलकर पीड़ित को लूट लेते हैं. 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक यह गैंग ऐसी 5 वारदात कर चुका है.

इन लोगों संग हो चुकी है लूट

पुलिस ने बताया कि, लूट की पहली घटना 7 जुलाई को शाम करीब 6:30 बजे हुई. यहां 1162 व्हीलर एवेन्यू में व्हीलर होटल के अंदर यह गिरोह एक 31 वर्षीय व्यक्ति से उसका सेल फोन, वॉलेट और डेबिट कार्ड लूट लेता है. इसके बाद दूसरी घटना 16 जुलाई को तड़के करीब 12:40 बजे हुई. यहां 3320 बोस्टन रोड पर क्राउन मोटर इन के अंदर गिरोह ने 31 वर्षीय एक शख्स को अपना शिकार बनाया. तीसरी घटना अगले दिन हुई, जब 1119 ईस्ट गन हिल रोड पर फ्रेंडली मोटर इन में एक 48 वर्षीय व्यक्ति को लूट लिया गया. गिरोह के लुटेरे उस शख्स से डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कपड़े और कार की चाबी ले गए। पुलिस ने कहा कि फिर उन्होंने उसके कार्ड से $3,000 की खरीदारी भी की. चौथी वारदात रात करीब साढ़े आठ बजे हुई. पुलिस ने बताया कि 24 जुलाई को वैन कोर्टलैंड मोटल के अंदर 6393 ब्रॉडवे में 46 वर्षीय एक व्यक्ति से 200 डॉलर नकद, व्यक्तिगत सामान और एक क्रेडिट कार्ड लूट लिया गया था. पांचवीं लूट रात करीब 11 बजे हुई. 1440 शेरिडन होटल के अंदर 45 वर्षीय एक शख्स को इसी गिरोह ने लूट लिया.

हर जगह लूट का एक ही तरीका

पुलिस ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि लूट की हर वारदात में एक ही तरीके को अपनाया गया. पहले 25 वर्षीय लड़की पीड़ित को फंसाकर होटल में ले जाती है. वहां दोनों कमरे में जाते हैं. इसके बाद लड़की पुरुष को नहाने के लिए कहती है और उसे बाथरूम में भेज देती है. जब शख्स बाथरूम में होता है तभी वह लड़की रूम का गेट खोलकर अपने दो साथियों को अंदर बुलाती है. इसमें एक महिला और एक पुरुष होता है. पीड़ित जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो दूसरी महिला और पुरुष दोनों उस पर बंदूक तान देते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं. धमकाते हुए तीनों लुटेरे पीड़ित को बांध देते हैं और उससे कैश, वॉलेट, मोबाइल और उसके कपड़े तक खुलवाकर ले जाते हैं. पुलिस ने बताया कि किसी भी घटना में मारपीट नहीं की गई है.

