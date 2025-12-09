इजरायल की वैश्विक पहचान बरकरार... पीएम मोदी जैसे लीडर्स से मजबूत हुए रिश्ते, नेतन्याहू ने विपक्ष को धोया

Netanyahu Gaza war: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में विपक्ष को धोते हुए जबरदस्त पलटवार किया है. इजरायल की वैश्विक पहचान खत्म होने और देश को संकट के डुबोने जैसे आरोपों पर भड़के नेतन्याहू ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा, 'आज इजरायल की पहचान पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर मजबूत हुई है. एक ऐसी पहचान जिसमें लोग एक यहूदी मुल्क को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं. इजरायली प्रीमियर ने विपक्ष के इस तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा, 'हमास के साथ दो साल लंबे युद्ध के बावजूद देश डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक रूप से इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा प्लेयर बना हुआ है.'

पीएम मोदी ऐसे मजबूत नेताओं का मिला समर्थन

जोशीला भाषण में नेतन्याहू ने मुश्किल समय में अपनी लीडरशिप का बचाव करते हुए कहा कि यहूदी देश इजरायल के खिलाफ एंटी-सेमिटिज्म की तेज़ लहर के बावजूद, वह कई देशों और दुनिया के नेताओं से सपोर्ट पाने में कामयाब रहे, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं.

'40-सिग्नेचर डिबेट' के मंच से देश की जनता को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने इज़राइल के विदेशी संबंधों सहित कई मामलों में अपनी सरकार की पॉलिसी का जोरदार बचाव करते हुए दावा किया कि इजरायल आज पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है.

क्या है '40-सिग्नेचर डिबेट'

'40-सिग्नेचर डिबेट' एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसके तहत विपक्ष प्रधानमंत्री को महीने में एक बार नेसेट फोरम में आकर विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर करता है. ग्लोबल लीडर्स के साथ अपने रिश्तों पर जोर देते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है. इजरायल मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत ताकत है और कुछ फील्ड्स में तो इजरायल एक ग्लोबल ताकत है.

नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा कि इजरायल की डिप्लोमैटिक पोजीशन मजबूत बनी हुई है. उन्होंने इसी हफ्ते जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कई दूसरी बड़ी ताकतें इजरायल के साथ बातचीत कर रही हैं. मैं अक्सर अपने पुराने दोस्त, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करता हूं. हमने जल्द ही मिलने का प्लान बनाया है क्योंकि 1.5 खरब आबादी वाला देश भारत भी हमारे साथ अपने रिश्ते और गहरे करना चाहता है.'