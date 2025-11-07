Advertisement
trendingNow12992495
Hindi Newsदुनिया

हूतियों के निशाने पर यूएई का बुर्ज खलीफा? क्या है सोशल मीडिया पर किए गए दावे की सच्चाई

UAE news: क्या यमन के गुस्से की चिंगारी अरब देशों तक पहुंच गई है. अफ्रीका की हिफाजत से क्या यमन के हूतियों का कोई वास्ता है. क्योंकि ऐसी अटकलों को लेकर दावा किया जा रहा था कि बुर्ज खलीफा को निशाना बनाया जा सकता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक AI इमेज
सांकेतिक AI इमेज

Houthi threaten: गाजा पर इजरायली हमलों के बाद दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने एक होने का ऐलान किया था. लेकिन युद्ध में कंगाल हो चुके यमन ने अब मुस्लिम मुल्क UAE को धमकी देते हुए बुर्ज खलीफा गिराने को उड़ाने का ऐलान कर दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि यमन ने अफ्रीकी देश सूडान में UAE के दखल को देखते हुए ये धमकी दी है. बुर्ज खलीफा को उड़ाने की धमकी के पीछे क्या है पूरी खबर आप भी देखिए. 

उठे सवाल!

यमन के गुस्से की चिंगारी अरब देशों तक क्यों पहुंची? अफ्रीका की हिफाजत से यमन का क्या है वास्ता? वहीं सूडान का खजाना बहाना बुर्ज खलीफा बनेगा निशाना?  यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती गुट और इजरायल के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है. गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हूती और इजरायल की आर्मी भी आमने-सामने है.

ये भी पढ़ें- जब 10 मुखी 'दानव' की एंट्री से कांप गए सातों महाद्वीप! ट्रंप भी देखते रह गए

Add Zee News as a Preferred Source

चौंकाने वाले दावे का सच क्या है?

अमेरिका के दखल के बाद सीजफायर का ऐलान तो हुआ. लेकिन आर्थिक और सामरिक तौर पर कमजोर हूति के लिए खुद को खड़ा करना एक बड़ा चैलेंज हो गया है. यही वजह है कि अब यमन के हवाले से सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अगर सूडान और अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों की चोरी के उद्देश्य से किए जा रहे नरसंहार को नहीं रोका गया. तो वे बुर्ज खलीफा सहित यूएई के प्रमुख शहरों पर हमला कर देंगे.

ये भी पढ़ें- समंदर पर राज करती है ये मछली, US के पास हैं इसके जैसे दिखने वाले ये दो विनाशक हथियार

आपको बता दें कि सोने की दौलत से मालामाल लेकिन गरीब अफ्रीकी देश सूडान इस समय सबसे खराब मानवीय आपदाओं से दो-चार हो रहा है.  सूडान के दारफुर में इस कदर अत्याचार और हत्याएं हुई हैं जिसे लेकर दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की है. 

दरअसल सूडान में SAF और RSF के बीच सत्ता को लेकर वर्चस्व की जंग चल रही है. सूडान में SAF यानी सूडान आर्म फोर्स की लीडरशिप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है. दावा किया जाता है कि SAF को मिस्र, तुर्की, रूस और ईरान का समर्थन प्राप्त है. वहीं सूडान की लोकल मिलिशिया RSF यानि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ भी सत्ता में दाखिल होना चाहती है और दावा है कि RSF को संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन हासिल है.

दावा किया जा रहा है कि युद्ध के दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के पास हथियारों और ईंधन के लिए कई आपूर्तिकर्ता थे. लेकिन मेन सप्लायर यूएई था. मगर यूएई ने बार-बार RSF का समर्थन करने से इनकार किया है. इस तरह के आरोपों को UAE सूडान की सेना का मीडिया अभियान बताते हुए माफी की मांग की है. आरोप तो यहां तक लगे कि यूएई ने ना सिर्फ लीबिया की सीमा से सीधे सूडान तक बल्कि चाड और युगांडा के रास्ते भी हथियारों की तस्करी की है और यूएई की नजर सूडान के सोने के भंडार पर है. यही वजह है कि यमन ने इस बार सीधे सीधे UAE और उसके प्रमुख शहरों को बारूदी चेतावनी देकर पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है. ज़ी न्यूज़ ऐसी अटकलों या दावों की पुष्टि नहीं करता है. 'मिसबार' की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के संगठन हूती ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

UAE

Trending news

टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम