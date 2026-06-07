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मौत का वो आखिरी ऑर्डर... अमेरिका में भारतीय शख्स को जाल में फंसाकर उतारा मौत के घाट, 'फेक' कॉल के पीछे की खौफनाक कहानी!

अमेरिका में एक भारतीय शख्स को कथित तौर पर एक फर्जी कॉल के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया गया. यह सनसनीखेज मामला साइबर फ्रॉड और सुनियोजित हत्या की ओर इशारा करता है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 07, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:29 PM IST
मौत का वो आखिरी ऑर्डर... अमेरिका में भारतीय शख्स को जाल में फंसाकर उतारा मौत के घाट, 'फेक' कॉल के पीछे की खौफनाक कहानी!
Image Credit: (AI- Image)

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