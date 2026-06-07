मौत का वो आखिरी ऑर्डर... अमेरिका में भारतीय शख्स को जाल में फंसाकर उतारा मौत के घाट, 'फेक' कॉल के पीछे की खौफनाक कहानी!

अमेरिका में रहने वाले तेलंगाना के 28 वर्षीय युवक की एक संदिग्ध हमले में मौत हो गई. युवक सप्ताहांत में अतिरिक्त आय के लिए पिज्जा डिलीवरी का पार्ट-टाइम काम करता था. बताया जा रहा है कि उसे एक ऐसे ऑर्डर पर भेजा गया था, जो बाद में फर्जी निकला. मृतक की पहचान अंशुल कुंचा के रूप में हुई है. वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करता था और छुट्टी के दिनों में पिज्जा डिलीवरी का काम भी करता था. शनिवार रात उसे फिलाडेल्फिया के एक सुनसान इलाके में डिलीवरी के लिए ऑर्डर मिला. जैसे ही वह तय स्थान पर पहुंचा, वहां मौजूद एक अज्ञात हमलावर ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, हमलावर ने अंशुल के सिर को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की. गंभीर चोटों के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. अंशुल के परिजनों का कहना है कि हमलावर उसके पास मौजूद कोई भी सामान लेकर नहीं गए. न नकदी गायब हुई और न ही अन्य कीमती वस्तुएं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या था.
परिवार को मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के समय इलाके में बैग लेकर घूम रहे दो नकाबपोश युवकों को देखा गया था. माना जा रहा है कि उनका इस हमले से कोई संबंध हो सकता है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है. अंशुल की मौत की खबर से अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय और उसके परिवार में गहरा दुख है. परिजन इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
परिजनों के मुताबिक अंशुल कुंचा इससे पहले भी अमेरिका में अपराधियों का निशाना बन चुका था. कुछ समय पहले उसके साथ लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें बदमाश उसकी चेन, मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए थे. हालांकि उस घटना में उसकी जान को कोई खतरा नहीं पहुंचा था. परिवार का कहना है कि इस बार हालात पूरी तरह अलग थे और अंशुल एक घातक साजिश का शिकार हो गया.
अंशुल की बहन तन्वी ने दावा किया कि जिस पिज्जा डिलीवरी के लिए उसे भेजा गया था, वह असल में एक जाल था. उनका कहना है कि अंशुल को एक सुनसान इलाके में डिलीवरी करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां कोई ग्राहक मौजूद नहीं था. तन्वी ने कहा, 'बाद में हमें पता चला कि वह ऑर्डर फर्जी था. वहां कोई पिज्जा लेने वाला नहीं था. पूरी योजना सिर्फ मेरे भाई को वहां बुलाकर उसकी हत्या करने की थी. हमें नहीं पता कि हमलावरों का मकसद क्या था, लेकिन उन्होंने हमारे भाई की जान ले ली.'
परिवार ने अधिकारियों से अंशुल का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत भेजने की मांग की है. तन्वी ने बताया कि उनका भाई बेहद खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव का था और करीब चार वर्षों से अमेरिका में रह रहा था. उन्होंने कहा, 'हमें यह जानकर झटका लगा कि उसे एक नकली पिज्जा ऑर्डर के जरिए फंसाया गया और गोली मार दी गई. हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसका शव जल्द भारत पहुंचे ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें.' तन्वी के अनुसार, अधिकारियों ने परिवार को जानकारी दी है कि सोमवार तक पार्थिव शरीर सौंपा जा सकता है. हालांकि परिवार चाहता है कि इस प्रक्रिया को और तेजी से पूरा किया जाए ताकि अंतिम संस्कार में अनावश्यक देरी न हो.
मीडिया से बातचीत के दौरान तन्वी भावुक हो गईं. उन्होंने माता-पिता से अपील करते हुए कहा कि विदेश भेजने का फैसला लेने से पहले परिवारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मेरा भाई बेहद प्यारा और खुश रहने वाला इंसान था. सच कहूं तो उसे अमेरिका जाने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी. वह खुद भी वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसे भेज दिया. आज जो हुआ, उसे देखकर मैं सभी माता-पिता से कहना चाहती हूं कि अपने बच्चों को अमेरिका भेजने से पहले सौ बार सोचें.'
We are deeply saddened by the untimely demise of Mr. Anshul Kuncha, an Indian national in Philadelphia, PA.
Our thoughts and heartfelt condolences to his family during this difficult time. The Consulate is in touch with Anushul’s family and is extending all possible assistance.…
India in New York (@IndiainNewYork) June 6, 2026
अमेरिका में हुई इस घटना पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भी दुख व्यक्त किया है. दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय प्रशासन और मृतक के परिवार के संपर्क में है तथा हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा गया कि अंशुल कुंचा के असामयिक निधन से गहरा दुख पहुंचा है. इस कठिन समय में दूतावास की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और आवश्यक मदद के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. अमेरिका में अंशुल की दर्दनाक हत्या की खबर सामने आने के बाद तेलुगु समुदाय में गहरा शोक और चिंता का माहौल है. इस घटना ने न सिर्फ वहां रहने वाले भारतीयों को झकझोर दिया है, बल्कि तेलंगाना में भी लोगों को गमगीन कर दिया है.
अंशुल के निधन की खबर मिलते ही उसके परिजनों, दोस्तों और परिचितों में दुख की लहर दौड़ गई. तेलंगाना के गुंडलापोचमपल्ली में रहने वाले लोग भी इस युवा की असमय मौत से स्तब्ध हैं और परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं. इस घटना के बाद अमेरिका में रह रहे तेलुगु समुदाय के लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. समुदाय के सदस्य अंशुल के परिवार के साथ खड़े हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. अंशुल की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजन अभी भी इस दुखद घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं.