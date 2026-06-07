मौत का वो आखिरी ऑर्डर... अमेरिका में भारतीय शख्स को जाल में फंसाकर उतारा मौत के घाट, 'फेक' कॉल के पीछे की खौफनाक कहानी!

अमेरिका में हुई इस घटना पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भी दुख व्यक्त किया है. दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय प्रशासन और मृतक के परिवार के संपर्क में है तथा हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा गया कि अंशुल कुंचा के असामयिक निधन से गहरा दुख पहुंचा है. इस कठिन समय में दूतावास की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और आवश्यक मदद के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. अमेरिका में अंशुल की दर्दनाक हत्या की खबर सामने आने के बाद तेलुगु समुदाय में गहरा शोक और चिंता का माहौल है. इस घटना ने न सिर्फ वहां रहने वाले भारतीयों को झकझोर दिया है, बल्कि तेलंगाना में भी लोगों को गमगीन कर दिया है.