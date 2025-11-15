अमेरिका के इतिहास की सबसे कड़वी तारीख, जब गिरा फोर्ट वाशिंगटन और 2800 सैनिकों ने किया सरेंडर

American War of Independence: अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में 16 नवंबर 1776 की तारीख कड़वी यादों के तौर पर दर्ज है. इस दिन ब्रिटिश और हेसियन सैनिकों ने मिलकर फोर्ट वाशिंगटन पर कब्ज़ा कर लिया. जो सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे अमेरिका की आर्मी के मनोबल को गहरा आघात दिया और युद्ध की दिशा पर बहुत ज्यादा बड़ा असर डाला. दरअसल अमेरिका की सेना ने फोर्ट वाशिंगटन ब्रिटिश नौसेना को रोकने के लिए मैनहट्टन के उत्तरी हिस्से पर हडसन नदी के पास बनाया था लेकिन नवंबर 1776 तक युद्ध के हालात बदल चुके थे. ब्रिटिश सेना अपनी बड़ी संख्या, अनुभव और संसाधनों के कारण बहुत आगे थी. जनरल विलियम होवे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के साथ जर्मनी से आए हेसियन जिनको भाड़े का सैनिक कहा जाता था, वो भी मौजूद थे. हेसियन अपनी सख्ती और अनुशासन के लिए बहुत मशहूर थे.

फोर्ट वाशिंगटन का पतन

इन हालात में अमेरिका की सेना दो राय में बंट चुकी थी. जहां एक तरफ जनरल जॉर्ज वाशिंगटन चाहते थे फोर्ट को खाली कर सैनिकों की जान बचाई जाए तो वहीं जनरल नाथनियल ग्रीन किले को बचाने के पक्ष में थे. दोनों जनरल की अलग-अलग राय ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बीच पैदा हुए इस हालात को बद से बदतर बना दिया था. इसका फायदा उठाते हुए 16 नवंबर को सुबह ही ब्रिटिश और हेसियन सैनिकों ने चार दिशाओं से फोर्ट वाशिंगटन पर हमला कर दिया. हालांकि, अमेरिका के जांबाज लड़ाको ने जमकर दुश्मनों का मुकाबला किया लेकिन कम और पर्याप्त हथियार नहीं होने कारण कई घंटों तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिकी कमांडर रॉबर्ट मैगॉ ने आत्मसमर्पण कर दिया.

अमेरिका ने लिया बदला

फोर्ट वाशिंगटन पर हुई इस लड़ाई के दौरान अमेरिका के 2800 सैनिकों को बंदी बनाया गया जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका था. अमेरिका की इस हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पूरे मैनहट्टन को अपने कंट्रोल में ले लिया था. फोर्ट पर हुई सैनिक बंदी वाली घटना वॉशिंगटन के लिए बहुत कठिन पल था.अमेरिका को अपनी इस पहली बड़ी गलती का मलाल कई सालों तक रहा. कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर फोर्ट वाशिंगटन को बिना देरी किए खाली कर दिया जाता तो अमेरिकी जांबाज अधिक समय तक लड़ सकते थे. फोर्ट वाशिंगटन का पतन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की वो घटना है जिसने आजादी के कठिन रास्तों का एहसास कराया है. लेकन फोर्ट वाशिंगटन की पराजय ने अमेरिकी सेना की रणनीति को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके चलते कुछ हफ्तों के बाद वाशिंगटन ने ट्रेंटन में एक अप्रत्याशित जीत हासिल की और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई को एक नई ताकत दी.