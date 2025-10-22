Why Pop Star Fadl Shaker become terrorist: कभी अपनी मधुर आवाज़ और रोमांटिक गानों से अरब दुनिया के लाखों दिलों पर राज करने वाला लेबनान का मशहूर गायक फादल शाकर आज फिर सुर्खियों में है. हालांकि इस बार वह अपने मधुर संगीत की वजह से बल्कि आतंकवाद और अदालत की वजह से चर्चा में है. आतंकी बनने के बाद 12 साल तक फरार रहे फादल शाकर ने आखिरकार खुद को अधिकारियों के हवाले कर दिया है. इसके बाद मंगलवार को उसे बेरूत की अदालत में पेश किया गया, जहां उससे 2013 में हुई एक खूनी झड़प से जुड़े मामले में पूछताछ की गई.

कभी अरब संगीत का चमकता सितारा

फादल शाकर का जन्म लेबनान में हुआ था, वह अपने मधुर संगीत की वजह से 2000 के दशक की शुरुआत में अरब संगीत जगत के सबसे प्रसिद्ध पॉप सिंगर्स में से एक बन गया था. साल 2002 में उसका एक गाना सुपरहिट हुआ, जिसने उसे घर-घर में पहचान दिलाई. उसकी आवाज़ को रोमांटिक और दिल की गहराई में उतर जाने वाली माना जाता था. अरब देशों के रेडियो, टीवी चैनल और कॉन्सर्ट्स में उसके गाने लगातार बजते रहते थे.

लोगों को यह जानकर शायद यकीन न हो कि जिसने कभी मंच पर प्यार और इंसानियत के गीत गाए, वही व्यक्ति कुछ साल बाद कट्टरपंथ और हिंसा की राह पर चल पड़ा.

कैसे बदला एक गायक का रास्ता?

करीब 2011-2012 के दौरान, फादल शाकर की मुलाकात लेबनान के एक कट्टर सुन्नी मौलवी शेख अहमद अल-असीर से हुई. धीरे-धीरे वह भी उसकी बातों में आकर चरमपंथी विचारधारा का शिकार हो गया. इसके बाद शाकर इस्लामिक जलसों और रैलियों में उसके साथ दिखने लगा. उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब वो गाना छोड़कर "खुदा के करीब" होना चाहता है.

उसके इस फैसले ने अरब दुनिया के लाखों प्रशंसकों को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख जताया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बदलाव उन्हें एक दिन कानून की गिरफ्त तक पहुँचा देगा.

2013 की झड़प से हुई फरारी की शुरुआत

जून 2013 में, लेबनान के सैदा शहर में अल-असीर के समर्थकों और लेबनानी सेना के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई. इस झड़प में 18 सैनिकों की मौत हुई. इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फादल शाकर अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहा था. उस वीडियो में वो सेना को 'सूअर और कुत्ते' जैसे अपशब्द कहते हुए दिखा और दावा किया कि उसने 'दो सैनिकों के शव' अपने कब्जे में ले रखे हैं.

इस वीडियो के बाद उस पर आतंकी संगठन की मदद करने और सेना के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप लगे. खुद को कानूनी फंदे में फंसते देख फादल शाकर अचानक गायब हो गया और ‘इन एल-हिलवे’ नामक एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में छिपकर रहने लगे. वर्ष 2020 में फादल शाकर की फरारी के दौरान कोर्ट ने 22 साल की जेल की सजा सुनाई.

क्या सौदे के तहत किया सरेंडर?

फादल शाकर ने अब 12 साल बाद अपनी मर्जी से सरेंडर कर दिया है. बताया जाता है कि उसने लेबनानी अधिकारियों के साथ एक गुप्त समझौता किया है. जिसके तहत उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को रद्द किया जा सकता है. हालांकि उसे नई पूछताछ और मुकदमे का सामना करना होगा. मंगलवार को अदालत में उसकी पहली पेशी हुई, इस दौरान उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई. आने वाले दिनों में यह तय होगा कि फादल शाकर को आगे किन आरोपों का सामना करना पड़ेगा.

दोबारा से संगीत की दुनिया में सक्रिय

दिलचस्प बात यह है कि अदालत की खबरों से कुछ ही समय पहले फादल शाकर एक बार फिर संगीत की दुनिया में सक्रिय हो गया है. जुलाई 2025 में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाकर के साथ मिलकर एक नया गाना रिलीज़ किया. यह गाना पूरे अरब जगत में सुपरहिट हो गया और यूट्यूब पर 11 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया. लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि वह व्यक्ति जिसने कभी कहा था कि वह अब गाना नहीं गाएगा, वही व्यक्ति अब फिर से अपनी पुरानी दुनिया की ओर लौटता दिख रहा है.

एक फिल्म जैसी कहानी

फादल शाकर की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है. जिसमें एक साधारण गायक जिसने मेहनत से शोहरत पाई, फिर धार्मिक कट्टरपंथ में फंसकर सब कुछ खो दिया. वह अब फिर से अपनी पुरानी पहचान पाने की कोशिश कर रहा है. उसकी यह कहानी न सिर्फ संगीत और राजनीति की दुनिया का अजीब संगम दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि लोकप्रियता और भटकाव के बीच की रेखा कितनी पतली होती है.