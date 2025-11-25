भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की विदाई; भूटान में पारंपरिक प्रेयर के साथ आयोजित हुआ समारोह

Bhutan News: भगवान बुद्ध में लोगों की काफी ज्यादा आस्था है, काफी संख्या में लोग उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. इसी बीच भूटान ने मंगलवार सुबह पारंपरिक प्रार्थना और समारोह के साथ थिम्पू के ग्रैंड कुएनरे हॉल में रखे भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को विदाई दी गई. इस मौके पर केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, सेंट्रल मॉनेस्टिक बॉडी के लेत्शोग लोपेन, भूटान के गृह और स्वास्थ्य मंत्री और भारत और भूटान दोनों के सम्मानित भिक्षु मौजूद थे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए रिजिजू ने लिखा, "ग्रैंड कुएनरे हॉल, थिम्पू में 8 नवंबर 2025 से रखे गए पवित्र बुद्ध अवशेषों को आज सुबह पारंपरिक प्रार्थना और समारोह के साथ विदाई दी गई. जिसमें भूटान के राजा, भूटान के प्रधानमंत्री, सेंट्रल मॉनेस्टिक बॉडी के लेत्शोग लोपेन, भूटान के गृह मंत्री, भूटान के स्वास्थ्य मंत्री और भारत और भूटान के सम्मानित भिक्षु शामिल हुए. ताशिछोद्ज़ोंग के ग्रैंड कुएनरे हॉल में रखी भारत की निशानियों को, चौथे राजा की 70वीं जयंती और भूटान की रॉयल सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के सम्मान में, भारत के लोगों की तरफ से भूटान को एक खास इशारे के तौर पर प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था.

रिजिजू सोमवार को भूटान पहुंचे और भगवान बुद्ध की पवित्र निशानियों को पड़ोसी देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद भारत वापस लाने में मदद करने वाले डेलीगेशन को लीड किया. अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भूटान के राजा वांगचुक से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पवित्र बुद्ध की निशानियों के लिए भूटान के लोगों द्वारा दिखाई गई श्रद्धा के लिए आभार व्यक्त किया.

रिजिजू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया, "महामहिम राजा ने थिम्पू में पवित्र बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी और इस महीने की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री के भूटान दौरे के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ भी मीटिंग की, जिसमें भारत-भूटान दोस्ती की मजबूती और दोनों देशों द्वारा बनाए रखे जा रहे साझा मूल्यों पर चर्चा की गई. मीटिंग के बाद, केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मिलकर बहुत खुशी हुई. इस बातचीत ने भारत-भूटान दोस्ती की गहराई और उन मूल्यों को दिखाया जिन्हें हम साथ मिलकर बनाए रखते हैं. पवित्र बुद्ध अवशेषों के प्रति भूटान की सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुआ, जो हमारे लोगों के बीच सद्भाव और संबंध को प्रेरित करते रहते हैं. (आईएएनएस)