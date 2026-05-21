खेत में काम कर रहे किसान की खुली किस्मत, जमीन के अंदर मिला बड़ा खजाना; इस जंग से निकला कनेक्शन

फ्रांस के एक प्रांत में एक किसान को खेत में खजाना मिला. किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था, इसी दौरान उसे एक बड़ी घंटी मिली. बताया जाता है कि इस घंटी को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान खेत में छिपाया गया था. स्थानीय अधिकारी इस घंटी के संरक्षण की तैयारी में लगे हैं.
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Lithuania church bell: फ्रांस के एक किसान के अजीब घटना घटी. जिस दौरान वह अपने खेत में काम रहा था, उसी दौरान उसको एक बड़ा खजाना मिला. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, किसान को खेत की जुताई के दौरान मिट्टी में दबी एक विशाल चर्च की घंटी मिली. बताया जा रहा है कि इस घंटी को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गांव वालों ने नाजियों से बचाने के लिए छिपा दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घंटी करीब 82 साल तक मिट्टी में दबी रही.
दरअसल, यह घटना फ्रांस के लिथुआनिया में हुई है. किसान खेत में काम रहा था, इसी दौरान उसको जमीन के अंदर धंसी एक भारी धातु जैसी चीज देखने को मिली. बताया जाता है कि खुदाई के दौरान करीब 300 किलो वजन की पुरानी चर्च की घंटी बाहर निकली.
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसान को मिली इस बेल पर स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि साल 1943 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गांव वालों ने इस घंटी को चर्च से हटाया था और फिर खेत में छिपा दिया था. बताया जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी सेना यूरोप के कई इलाकों से धातु की वस्तुओं को जब्त कर रही थी. इस दौरान गांव वालों को डर सता रहा था कि चर्च की इस ऐतिहासिक घंटी को भी कोई कब्जे में न ले जाए.
गौरतलब है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद स्थानीय लोग इस घंटी को भूल गए. अब 82 साल बाद एक बार फिर से यह ऐतिहासिक घंटी चर्चा के केंद्र में बनी है. इस घंटी पर बने शिलालेखों से पता चलता है कि यह 19वीं सदी में बनाया गया था और यह गांव के पुराने चर्चा का हिस्सा थी.
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बता दें कि फिलहाल इस घंटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है. स्थानीय अधिकारी और इतिहासकार इसकी सफाई के साथ संरक्षण की तैयारी में लगे हैं. वहीं, गांव के लोगों का मानना है कि किसान के खेत में घंटी मिलना उनके इतिहास और विरासत से जुड़ी एक बेहद खास याद भी है.
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