Advertisement
trendingNow13225086
Hindi Newsदुनियाखेत में काम कर रहे किसान की खुली किस्मत, जमीन के अंदर मिला बड़ा खजाना; इस जंग से निकला कनेक्शन

खेत में काम कर रहे किसान की खुली किस्मत, जमीन के अंदर मिला बड़ा खजाना; इस जंग से निकला कनेक्शन

फ्रांस के एक प्रांत में एक किसान को खेत में खजाना मिला. किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था, इसी दौरान उसे एक बड़ी घंटी मिली. बताया जाता है कि इस घंटी को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान खेत में छिपाया गया था. स्थानीय अधिकारी इस घंटी के संरक्षण की तैयारी में लगे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 21, 2026, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खेत में काम कर रहे किसान की खुली किस्मत, जमीन के अंदर मिला बड़ा खजाना; इस जंग से निकला कनेक्शन

Lithuania church bell: फ्रांस के एक किसान के अजीब घटना घटी. जिस दौरान वह अपने खेत में काम रहा था, उसी दौरान उसको एक बड़ा खजाना मिला. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, किसान को खेत की जुताई के दौरान मिट्टी में दबी एक विशाल चर्च की घंटी मिली. बताया जा रहा है कि इस घंटी को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान  गांव वालों ने नाजियों से बचाने के लिए छिपा दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घंटी करीब 82 साल तक मिट्टी में दबी रही. 

दरअसल, यह घटना फ्रांस के लिथुआनिया में हुई है. किसान खेत में काम रहा था, इसी दौरान उसको जमीन के अंदर धंसी एक भारी धातु जैसी चीज देखने को मिली. बताया जाता है कि खुदाई के दौरान करीब 300 किलो वजन की पुरानी चर्च की घंटी बाहर निकली. 

अधिकारियों ने इस घटना पर क्या कहा? 

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसान को मिली इस बेल पर स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि साल 1943 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गांव वालों ने इस घंटी को चर्च से हटाया था और फिर खेत में छिपा दिया था. बताया जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी सेना यूरोप के कई इलाकों से धातु की वस्तुओं को जब्त कर रही थी. इस दौरान गांव वालों को डर सता रहा था कि चर्च की इस ऐतिहासिक घंटी को भी कोई कब्जे में न ले जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

समय के साथ घंटी को भूले लोग 

गौरतलब है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद स्थानीय लोग इस घंटी को भूल गए. अब 82 साल बाद एक बार फिर से यह ऐतिहासिक घंटी चर्चा के केंद्र में बनी है. इस घंटी पर बने शिलालेखों से पता चलता है कि यह 19वीं सदी में बनाया गया था और यह गांव के पुराने चर्चा का हिस्सा थी. 

यह भी पढ़ें: पानी नहीं इन 5 जगहों पर बरसती है आग, गर्मी इतनी की AC-कूलर भी पिघल जाएंगे; इंसानों के लिए एक पल भी टिकना मुश्किल

सुरक्षित स्थान पर ले जाई गई घंटी 

बता दें कि फिलहाल इस घंटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है. स्थानीय अधिकारी और इतिहासकार इसकी सफाई के साथ संरक्षण की तैयारी में लगे हैं. वहीं, गांव के लोगों का मानना है कि किसान के खेत में घंटी मिलना उनके इतिहास और विरासत से जुड़ी एक बेहद खास याद भी है.  

यह भी पढ़ें: 'ईरान या तो समझौता करेगा या US कुछ नॉटी चीजें करेगा', ट्रंप ने तेहरान को फिर धमकाया; पेजेश्कियान का पलटवार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

france newsworld war 2

Trending news

इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
'Weather Update'
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
lifestyle
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
iran
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल
Capital of India
भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल
भारत का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा उगता है कद्दू, कहलाता है Pumpkin Capital
Pumpkin capital
भारत का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा उगता है कद्दू, कहलाता है Pumpkin Capital
Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सुनाई कहानी
100 years of Essel Group
Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सुनाई कहानी
मुंबई में 500 घरों पर चला बुलडोजर! ईद से पहले मचा हाहाकार!
mumbai
मुंबई में 500 घरों पर चला बुलडोजर! ईद से पहले मचा हाहाकार!
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
kashmir snowfall
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट रद्द
AIR INDIA
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट रद्द
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
Kerala
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय