Farmer Sells Fresh Air: खेत में सांस लेने का चार्ज 2500 Rs, 1 घंटे के पैकेज में लंच भी फ्री; हिट हो गया किसान का आइडिया

Fresh Air for 2500 Rupees Per Hour in Thailand: कहते हैं कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता. ज‍िस काम से भी आपके पर‍िवार का खर्चा न‍िकल जाए वहीं बड़ा और सबसे बढ़िया काम होता है. जी हां, इंटरनेट ने दुन‍िया को बदला है तो काम करने के तरीके भी बदल गए हैं. आजकल एक नहीं ऐसे कई ऑनलाइन ब‍िजनेस हैं जजिन्‍हें आप घर बैठे-बैठे आसानी से शुरू कर सकते हैं.

क्‍या है ब‍िजनेस आइड‍िया?

'डेली स्टार' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान सबक लेते हुए थाइलैंड के एक किसान ने आपदा में ऐसा अवसर तलाशा है कि वो अपने खेत में सैलानियों को घंटेभर टिकाने के लिए 2500 रुपये वसूल रहा है.

ये किसान आम बिजनेस आइडिया (Business Idea) वाली लीक से अलग हटकर शुद्ध हवा बेच रहा (Farmer Sells Fresh Air) है. इस किसान ने घंटे भर धान के खेत में हवा खाने और सांस लेने का पैकेज लोगों के सामने रखा है.

ताजी हवा का कारोबार

52 साल के इस किसान के पास Hellfire Pass एरिया में काफी प्रॉपर्टी है जो शिमला और मनाली जैसी खूबसूरत है. जहां वो धान की पैदावार करता है. इस पेशेवर काम के साथ-साथ उसने अपने खेत में कैंपिंग एरिया बना दिया है. अब किसान का दावा है कि ये अकेली ऐसी जगह है, जहां देशभर की सबसे ताज़ी और शुद्ध हवा मौजूद है. ऐसे में वो लोगों को अपने कैंप में एक घंटा ठहरने के लिए 1,000 baht यानि भारतीय मुद्रा में करीब 2500 रुपये चार्ज करता है. एक घंटे के पैकेज में आप लंच या डिनर भी कर सकते हैं. अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहां कितनी देर रुकना चाहेंगे.

हिट हुआ आइडिया

एशियन लाइफ सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी दुसित का ये आइडिया काफी लोकप्रिय हो रहा है. दुसित अपने खेत में आने वाले बच्चों और दिव्यांगों से पैसे नहीं लेते हैं. इतना ही नहीं आस-पास के शहरों से आने वाले लोकल लोगों से यहां एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाता है.

