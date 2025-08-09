इस खूबसूरत देश में सैलानी बढ़ा रहे थे भीड़, फैला रहे थे गंदगी, स्थानीय लोगों ने जड़ दिया 505 रुपये TAX, मचा बवाल
Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:41 PM IST
Italy news: डोलोमाइट्स के किसानों ने भीड़भाड़ और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का हवाला देते हुए, कुछ दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने के लिए पर्यटकों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है. इस फैसले को एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. किसानों का कहना है कि ये कदम उन्होंने सोशल मीडिया के रुझानों के चलते अचानक से बढ़ी सैलानियों की भारी भीड़ के चलते उठाया है. ऑल्टो अडिगे अल्पाइन क्लब के अध्यक्ष कार्लो जानेला का मानना है कि ट्रैवल ट्रेड से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोज और तस्वीरों ने उनके इलाके में भीड़ बढ़ने के चलन को बढ़ावा दिया है.

फीस बस पांच यूरो

किसानों का कहना है कि लाखों लोग उत्तरी इटली की पर्वत श्रृंखला आल्पस (Dolomites Alps) की ओर आकर्षित हो रहे हैं. सैलानी सेसेडा और ड्रेई जिनेन जैसे पॉपुलर हॉटस्पॉट में तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों की निजी जमीन को अपना समझकर पार कर रहे हैं. यहां आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, स्थानीय जमींदारों ने कई इंस्टाग्राम योग्य स्थानों (Instagrammable points) पर टर्नस्टाइल लगाए हैं. किसान सैलानियों से प्रति व्यक्ति 5 यूरो यानी करीब 505 रुपये की फीस ले रहे हैं. बीते कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर रोजाना करीब 4,000 से ज्यादा सैलानियों की कतारें दिखाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आई हैं.

उठ रहे सवाल

इटली के किसान संगठनों के इस फैसले का अंदरखाने विरोध हो रहा है. लोगों का कहना है कि सरकार या प्रशासन जब टैक्स नहीं लगाता तो ये किसान कैसे टैक्स वसूल सकते हैं. ये गलत प्रथा है. हम इसका विरोध करते हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक टर्नस्टाइल खूब ट्रेंड कर रहा है. हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है.

FAQ

सवाल- क्या इटली में किसानों का ऐसा टैक्स लेना सही है?
जवाब-  इटली के कानून के मुताबिक वहां सैलानियों को आल्प्स और डोलोमाइट्स समेत अन्य सभी नेचुरल पार्कों में बिना किसी फीस के एंट्री करने यानी मुफ्त में घूमने की गारंटी और इजाजत देता है. इस हिसाब से किसानों का पैसा वसूलना गलत है.

सवाल- खूबसूरत पहाड़ियों के नजदीक प्राइवेट टैक्स क्यों लिया जा रहा है? 

जवाब- हालांकि, पूर्व राष्ट्रीय टीम स्नोबोर्डर और सेकेडा में जमीन के मालिक जॉर्ज रबांसर ने कहा कि ये आरोप कूड़ा फैलाने और अतिक्रमण के विरोध में लगाए गए थे. यहां हर दिन बहुत से लोग आते हैं, हर कोई हमारी संपत्तियों से गुज़रता है और कचरा छोड़ जाता है. हमारी मदद के लिए एक पुकार थी," उन्होंने स्थानीय पत्रिका ला उस्क को बताया, जैसा कि सीएनएन ने उद्धृत किया है. रबांसर ने कहा कि अधिकारियों ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है, और ज़मीन मालिक इस व्यवस्था को जारी रखने की योजना बना रहे हैं.

