यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को 'घातक तोहफा', रूस के सीक्रेट हथियार से NATO चौंका! यूरोप में टेंशन

Russia Ukraine war: ऐसी भी रिपोर्ट्स आईं कि नाटो के फाइटर जेट्स ने सीमा पार कर यूक्रेन की हवाई सीमा में उड़ान भरी. नाटो के इस एक्शन को रूस ने उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए कहा कि नाटो रेड लाइन पार कर रहा है. दरअसल रूसी फौज यूक्रेन में जो तबाही मचा रही है, उससे कहीं न कहीं यूरोप टेंशन में है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:35 AM IST
Russia Vs Nato: एक तरफ ट्रंप दुनिया में चल रहे जंगों को रोककर नाम कमाना चाहते हैं. तो दूसरी तरफ रूस और नाटो के बीच एक अलग मोर्चा खुलता नजर आ रहा है. यूक्रेन के साथ जंग की आंच जब से पोलैंड के नजदीक पहुंची है. तब से पोलैंड अलर्ट है क्योंकि रूस ने अपनी ताकत का रुख पोलैंड की तरफ मोड़ा है और रूस की नाराजगी और आक्रामक रुख को देखकर दुनिया डरी हुई है.

क्या तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है?
क्या रूस यूक्रेन की लड़ाई में होगी NATO की एंट्री?
क्या रूस के क्रोध से तबाह हो जाएगा पोलैंड?

रिपोर्ट्स तो कुछ यही कह रही हैं कि रूस की अचूक निशाना लगाने वालीं खतरनाक घातक इस्कंदर मिसाइलें पोलैंड के पास कलिनिनग्राद स्थिति हाइवे पर तैनात  की गई हैं. इतना ही नहीं पोलैंड की सीमा पर नाटो के लड़ाकू विमानों की उड़ानों ने दुनिया  की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है. ये उड़ाने तब दर्ज की गईं जब रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी. दरअसल बताया जा रहा है कि इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया गया जो पोलैंड से सटा हुआ है. ऐसे में जवाबी कार्रवाई और किसी भी आक्रामक स्थिति से बचाव के लिए पोलैंड में नाटो के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भरनी शुरू कर दीं.

ऐसी भी रिपोर्ट्स आईं कि नाटो के कई लड़ाकू विमानों ने सीमा पार कर यूक्रेनी हवाई सीमा में भी उड़ान भरी. जिसके बाद नाटो के इस एक्शन को रूस ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया और कहा है कि नाटो रेड लाइन पार कर रहा है. जिससे दुनिया में  टेंशन बढ़ चुकी है. पुतिन की सेना यूक्रेन में भयकंर तबाही मचा रही है दूसरी ओर यूरोप बहुत बड़ी मुश्किल में है. क्योंकि रूस जितनी मिसाइलें बना रहा है. उसका आधा हिस्सा भी पूरा यूरोप मिलकर नहीं रोक सकता है.

- रूस जहां एक साल में एक हजार मिसाइलें बना रहा है.
- वहीं सारे यूरोपीय देश मिलकर सिर्फ 300 मिसाइलें रोक सकते हैं.
- लेकिन एक बैलिस्टिक टारगेट को रोकने के लिए दो इंटरसेप्टर मिसाइलें ज़रूरी मानी जाती हैं.
- यानी रियल काउंटर कैपेसिटी सिर्फ 150 टारगेट्स की है.

हथियार-मिसाइलों की दौड़ में पिछड़ गया यूरोप?

कुल मिलाकर जिस तेजी से पुतिन हथियार बना रहे हैं. उसी तेजी से यूरोपीय देश पिछड़ रहे हैं. भविष्य में ये खाई और बढ़ सकती है.  यूरोपीय देश सिर्फ पिछड़ ही नहीं रहे हैं. वो इस्कंदर और किंजल मिसाइलों के कहर को भी नहीं रोक पा रहे हैं. क्योंकि दोनों ही मिसाइल कहर बरपाने के लिए कुख्यात हैं और यूरोप के डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में फेल साबित हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- तख्तापलट! इन देशों में जन आक्रोश से संकट में आई सरकारें, ये साल तो लोगों को हिला गया

ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस से टकराना संभव है. क्योंकि ताजा आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि यूरोप जितनी मिसाइलें गिन रहा है. रूस उनका तीन गुना बना रहा है और अगर यूरोपीय देश रूस को यूक्रेन में रोकने में फेल हो गए तो वो यूरोप में भी पुतिन के कहर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और यही बात उन्हें दहला रही है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

russia ukraine warNATO

