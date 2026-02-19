Advertisement
trendingNow13114877
Hindi Newsदुनिया6 बच्चों का पिता बना परिवार का दुश्मन, बेटे और पूर्व पत्नी की गोली मारकर की हत्या; काम पर पहनता था मिनीस्कर्ट और हील्स!

6 बच्चों का पिता बना परिवार का दुश्मन, बेटे और पूर्व पत्नी की गोली मारकर की हत्या; काम पर पहनता था मिनीस्कर्ट और हील्स!

अमेरिका के रोड आइलैंड में एक हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान हुई गोलीबारी में एक पिता ने अपने ही बेटे और पूर्व पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी की पहचान 56 वर्षीय रॉबर्ट डॉर्गन के रूप में हुई है. आरोपी अपने काम की जगह पर रॉबर्टा नाम से जाना जाता था. इस घटना में उसके पूर्व ससुराल पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 बच्चों का पिता बना परिवार का दुश्मन, बेटे और पूर्व पत्नी की गोली मारकर की हत्या; काम पर पहनता था मिनीस्कर्ट और हील्स!

यह दर्दनाक घटना सोमवार को रोड आइलैंड के पावटकेट इलाके में एक आइस रिंक में हुई, जहां हाई स्कूल का हॉकी मैच चल रहा था. वहां मौजूद लोगों के सामने अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. आइए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कौन है आरोपी
आरोपी का नाम Robert Dorgan है. उसकी उम्र 56 साल बताई गई है. वह 6 बच्चों का पिता था. वह अपने काम की जगह पर रॉबर्टा नाम से जाना जाता था. साल 2020 में उसने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई थी. डॉर्गन मेन राज्य के बाथ शहर में General Dynamics Bath Iron Works में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था. कंपनी के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि वह वहां एक्टिव कर्मचारी था. कंपनी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

उस दिन क्या हुआ?
रिपोर्ट के मुताबिक डॉर्गन ने सोमवार दोपहर एक हाई स्कूल हॉकी गेम के दौरान अपने 23 साल के बेटे एडन और पूर्व पत्नी रोंडा को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई. यह घटना पावटकेट के आइस रिंक में हुई, जहां उनका एक और बेटा मैच खेल रहा था. गोलीबारी में डॉर्गन के पूर्व सास-ससुर भी घायल हो गए. वहां मौजूद लोग मैच देख रहे थे तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई. इस हमले में तीन लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

सहकर्मियों ने क्या बताया
डॉर्गन के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वह अक्सर गुस्सैल स्वभाव का था. अजीब व्यवहार करता था. एक सहकर्मी ने कहा कि वह काम पर छोटे स्कर्ट और हाई हील पहनकर आता था जिसे लोग अनुचित कपड़े मानते थे.

बता दें, रयान फिशर नाम के एक कर्मचारी जिसने उसके साथ 7 साल तक काम किया उसने कहा कि जहाज बनाने वाले यार्ड में हाई हील पहनना समझ से बाहर था. उन्होंने बताया कि डॉर्गन के पास शारीरिक ताकत थी, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक केबल खींचने का काम दिया गया था. 

वहीं दूसरे सहकर्मी ने जिसने नाम न बताने की शर्त पर बात की कहा कि घटना से कुछ दिन पहले डॉर्गन अपने परिवार की तस्वीरें दिखा रहा था. वह अपनी पूर्व पत्नी को मेरी राजकुमारी कहता था. ऐसा जताता था जैसे परिवार के साथ सब ठीक है. उसने कभी यह नहीं बताया कि उसका तलाक हो चुका है. हालांकि उसी सहकर्मी ने यह भी कहा कि डॉर्गन को लोग अजीब स्वभाव का मानते थे. उसे हथियारों में खास दिलचस्पी थी.

क्या है वजह
अधिकारियों ने बताया कि इस हमले की असली वजह अभी साफ नहीं है. जांच चल रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी के मन में अपने परिवार के लिए गहरी नाराजगी थी जो इस खौफनाक घटना की वजह बन सकती है. 

यह भी पढ़ें: क्या है डिएगो गार्सिया? इसी जमीन के दम पर अमेरिका ईरान को कर सकता है नेस्तनाबूद? ब्रिटेन ने इसे बेच दिया तो अधमरी हो जाएगी ट्रंप की सेना!

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Rhode Island shooting

Trending news

'थाली बजाने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली बजाने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो