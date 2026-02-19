6 बच्चों का पिता बना परिवार का दुश्मन, बेटे और पूर्व पत्नी की गोली मारकर की हत्या; काम पर पहनता था मिनीस्कर्ट और हील्स!

यह दर्दनाक घटना सोमवार को रोड आइलैंड के पावटकेट इलाके में एक आइस रिंक में हुई, जहां हाई स्कूल का हॉकी मैच चल रहा था. वहां मौजूद लोगों के सामने अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. आइए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कौन है आरोपी

आरोपी का नाम Robert Dorgan है. उसकी उम्र 56 साल बताई गई है. वह 6 बच्चों का पिता था. वह अपने काम की जगह पर रॉबर्टा नाम से जाना जाता था. साल 2020 में उसने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई थी. डॉर्गन मेन राज्य के बाथ शहर में General Dynamics Bath Iron Works में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था. कंपनी के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि वह वहां एक्टिव कर्मचारी था. कंपनी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

उस दिन क्या हुआ?

रिपोर्ट के मुताबिक डॉर्गन ने सोमवार दोपहर एक हाई स्कूल हॉकी गेम के दौरान अपने 23 साल के बेटे एडन और पूर्व पत्नी रोंडा को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई. यह घटना पावटकेट के आइस रिंक में हुई, जहां उनका एक और बेटा मैच खेल रहा था. गोलीबारी में डॉर्गन के पूर्व सास-ससुर भी घायल हो गए. वहां मौजूद लोग मैच देख रहे थे तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई. इस हमले में तीन लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए.

सहकर्मियों ने क्या बताया

डॉर्गन के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वह अक्सर गुस्सैल स्वभाव का था. अजीब व्यवहार करता था. एक सहकर्मी ने कहा कि वह काम पर छोटे स्कर्ट और हाई हील पहनकर आता था जिसे लोग अनुचित कपड़े मानते थे.

बता दें, रयान फिशर नाम के एक कर्मचारी जिसने उसके साथ 7 साल तक काम किया उसने कहा कि जहाज बनाने वाले यार्ड में हाई हील पहनना समझ से बाहर था. उन्होंने बताया कि डॉर्गन के पास शारीरिक ताकत थी, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक केबल खींचने का काम दिया गया था.

वहीं दूसरे सहकर्मी ने जिसने नाम न बताने की शर्त पर बात की कहा कि घटना से कुछ दिन पहले डॉर्गन अपने परिवार की तस्वीरें दिखा रहा था. वह अपनी पूर्व पत्नी को मेरी राजकुमारी कहता था. ऐसा जताता था जैसे परिवार के साथ सब ठीक है. उसने कभी यह नहीं बताया कि उसका तलाक हो चुका है. हालांकि उसी सहकर्मी ने यह भी कहा कि डॉर्गन को लोग अजीब स्वभाव का मानते थे. उसे हथियारों में खास दिलचस्पी थी.

क्या है वजह

अधिकारियों ने बताया कि इस हमले की असली वजह अभी साफ नहीं है. जांच चल रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी के मन में अपने परिवार के लिए गहरी नाराजगी थी जो इस खौफनाक घटना की वजह बन सकती है.

