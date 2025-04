Pahalgam Terror Attack: भारत के खौफ में पाकिस्तान में अचानक जगाई जाने लगी देशभक्ति, जंग के लिए पूरे देश को कर रहे इकट्ठा?

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरे भारत में इस घटना को लेकर गुस्सा है. इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है. पूरी दुनिया के कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है और भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है.

पाकिस्तान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही?

लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तानी सरकार ने इस घटना पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. एक तरफ भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने एक एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तान के लोगों की बीच देशभक्ति जगाने की कोशिश की है. आइए सबसे पहले देखें ट्वीट:-

Pakistan is politically divided , but we stand united as a nation. If attacked or threatened by India, all groups—PML-N, PPP, PTI, JUI, and others—will rally together under the Pakistani flag to defend our homeland. #Pakistan — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 23, 2025

देशभक्ति के नाम पर जंग के लिए तैयार कर रहे लोग?

फवाद हुसैन ने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान भले ही राजनीतिक रूप से बंटा हो, लेकिन अगर भारत की ओर से हमला या धमकी मिली, तो सभी दल (PML-N, PPP, PTI, JUI) एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगे.

फवाद का कहना है कि अगर भारत द्वारा हमला किया तो हम अपने सभी पाकिस्तानी एक जुट होकर अपने देश के झंडे के नीचे होंगे यानी, एक साथ मिलकर जंग लड़ेंगे. इस ट्वीट का मतलब आप समझेंगे तो समझ आएगा कि भारत ने जिस तरह से इस आतंकी हमले के बाद रिएक्‍शन दिया है, उससे पाकिस्तान में खौफ है. लोग डर रहे हैं. भारत हमेशा की तरह इस बार भी आतंकी हमले का जवाब न दे, इसलिए अभी से पाकिस्तानी जनता के बीच देशभक्ति का पाठ फवाद पढ़ा रहे हैं.

Rather than holding #AmitShah accountable and probing the Indian government's failure to prevent terrorist attacks, India's biased media is scapegoating Indian Muslims and Pakistan, fueling hatred against them. #pahalgamattack — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 23, 2025

भारत बना रहा पाकिस्तान को बलि का बकरा

इसके साथ ही फवाद ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि अमित शाह को जवाबदेह ठहराने और आतंकवादी हमलों को रोकने में भारत सरकार की विफलता की जांच करने के बजाय, भारत का पक्षपाती मीडिया भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है, उनके खिलाफ नफरत को हवा दे रहा है.