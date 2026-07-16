'इतना ही शौक है, तो मैदान में उतर कर लड़ें', आसिम मुनीर को इस पाकिस्तानी नेता की सीधी चुनौती

पाकिस्तान की सरकार में सेना का हस्तक्षेप किसी से छिपा नहीं है. हाल में ही कई मामलों में देखा गया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से अधिक वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर सरकारी फैसलों में दखल देते नजर आए, लेकिन अब पाकिस्तान में आसिम मुनीर ही विरोध होने लगा है.
दरअसल, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की बढ़ी भूमिका को लेकर देश में सवाल खड़े होने लगे हैं. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशान साधा है. फजलुर रहमान ने कहा कि अगर मुनीर को राजनीति करनी है, तो वह सेना की वर्दी उतार दें और अपनी एक पार्टी बना लें.
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशाना साधाते हुए कहा कि अगर वह (मुनीर) राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्हें वर्दी उतार कर राजनीति करनी चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए. इसके बाद पता चलेगा कि उन्हें कितना वोट मिलता है.
गौर करने वाली बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाकिस्तान की सरकार ने देश की बढ़ती आबादी से जुड़े मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इसमें मुनीर को भी शामिल किया है.
इस फैसले का पाकिस्तान की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सेना अब केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि राजनीतिक मामलों में देखल दे रही है.
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख ने कहा कि यह सेना का काम नहीं है कि वह तय करे कि देश में कौन सरकार बनाएगा और कौन गिराएगा. उनका आरोप है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सेना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरा है.
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख ने मुनीर के उन बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ आम नागरिकों को भी हथियार उठाना चाहिए. फजलुर रहमान ने कहा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य और सशस्त्र बलों की है और इसी लिए उन्हें वेतन दिया जाता है.
पाकिस्तान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रांत के कई हिस्सों पर पाकिस्तान सरकार का प्रभाव कमजोर पड़ा है और यही कारण है वहां पर लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है .
गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब पाकिस्तान की सरकार में सेना के हस्तक्षेप की चर्चा की जा रही हो. इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि कुछ मौकों पर आसिम मुनीर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से भी अधिक प्रभावशाली नजर आते हैं.