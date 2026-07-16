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'इतना ही शौक है, तो मैदान में उतर कर लड़ें', आसिम मुनीर को इस पाकिस्तानी नेता की सीधी चुनौती

आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में ही बगावत के सुर दिखने लगे हैं. इस बीच जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशान साधा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:58 PM IST
'इतना ही शौक है, तो मैदान में उतर कर लड़ें', आसिम मुनीर को इस पाकिस्तानी नेता की सीधी चुनौती

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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