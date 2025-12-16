Advertisement
Brown University Shooting:  अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार को हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत और नौ घायल हो गए थे. जिसके बाद FBI और पुलिस ने संदिग्ध के नए CCTV फुटेज जारी किए थे. अब इस मामले में जांच जारी है,  FBI ने जानकारी देने पर 50 हजार डॉलर का इनाम रखा है. आप भी देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 16, 2025, 02:27 PM IST
Brown University Shooting Releases New Footage: अमेरिका की मशहूर आइवी लीग यूनिवर्सिटी ब्राउन में शनिवार (13 दिसंबर) को एक क्लासरूम में गोलीबारी हुई, जिसमें दो छात्रों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए. ये हादसा फाइनल एग्जाम की स्टडी सेशन के दौरान हुआ. अब FBI और प्रोविडेंस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति के नए वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं. ये वीडियो CCTV कैमरे से लिए गए हैं, जो शूटिंग से करीब दो घंटे पहले के हैं. इसमें एक आदमी काले कपड़ों और मास्क में दिख रहा है, जो होप और बेनेवोलेंट स्ट्रीट्स के पास घूमता नजर आ रहा है. ये जगह शूटिंग वाली जगह के बहुत करीब है.

जांच में तेजी, कई एजेंसियां शामिल
Wion में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और प्रोविडेंस पुलिस ने ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग के सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति के नए वीडियो और तस्वीरें जारी कीं. शनिवार (13 दिसंबर) को, एक बंदूकधारी ने US आइवी लीग स्कूल के एक क्लासरूम में फाइनल एग्जाम के दौरान गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए. इस बीच, FBI ने शूटर के बारे में कोई भी जानकारी देने पर $50,000 के इनाम की भी घोषणा की है क्योंकि तलाश जारी है. शूटिंग से करीब दो घंटे पहले CCTV कैमरे में कैद हुए विज़ुअल्स में एक आदमी गहरे रंग के कपड़ों और फेस मास्क में दिख रहा है. तस्वीरों में वह आदमी होप और बेनेवोलेंट सड़कों के पास दिख रहा है, जो शूटिंग की जगह के पास हैं.

अभी तक शूटर पकड़ा नहीं गया
सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रोविडेंस पुलिस चीफ कर्नल ऑस्कर पेरेज़ ने कहा, "ये जांच बहुत एक्टिव और कॉम्प्लेक्स है." उन्होंने बताया कि FBI और US मार्शल्स सर्विस जैसी कई फेडरल एजेंसियां मदद कर रही हैं. पेरेज ने कहा, "हम 49 घंटों से काम कर रहे हैं," और लोगों से अपील की कि वो संदिग्ध की पहचान में मदद करें. जांच में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी तक शूटर पकड़ा नहीं गया है. रोड आइलैंड के अटॉर्नी जनरल पीटर नेरोन्हा ने कहा, "जितनी जल्दी हम इस व्यक्ति की पहचान करेंगे, उतनी जल्दी केस सॉल्व हो जाएगा." उन्होंने जोर दिया कि कोई भी छोटी जानकारी मददगार साबित हो सकती है.

FBI ने रखा बड़ा इनाम
FBI के बोस्टन फील्ड ऑफिस के स्पेशल एजेंट इन चार्ज टेड डॉक्स ने 50 हजार डॉलर (करीब 45 लाख रुपये) का इनाम घोषित किया है. ये इनाम संदिग्ध की पहचान, गिरफ्तारी और दोष सिद्ध करने वाली जानकारी के लिए है. डॉक्स ने चेतावनी दी कि शूटर को हथियारबंद और खतरनाक माना जाए. उन्होंने बताया कि FBI की क्वांटिको, वर्जीनिया वाली लैब में बुलेट्स के ट्रैजेक्ट्री का एनालिसिस हो रहा है, ताकि सीन को रीक्रिएट किया जा सके. डॉक्स ने पब्लिक से अपील की, "कोई जानकारी छोटी नहीं होती."

पहले गलत व्यक्ति को पकड़ा गया
इससे पहले, जांच में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सबूतों से पता चला कि वो निर्दोष है, तो उसे रिहा कर दिया गया. इस वजह से FBI चीफ काश पटेल की जांच पर फिर से सवाल उठ रहे हैं. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट ने गलत व्यक्ति को पकड़ा हो. पहले भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी की हत्या के मामले में FBI ने गलत आदमी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पटेल और एजेंसी की काफी आलोचना हुई.

