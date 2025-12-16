Advertisement
911 जैसा टेरर अटैक! न्यू ईयर ईव पर अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम होने की इनसाइड स्टोरी

9/11 जैसा टेरर अटैक! न्यू ईयर ईव पर अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम होने की इनसाइड स्टोरी

FBI News: मास्टर माइंड ऑड्री कैरोल से कई IED और इसमें इस्तेमाल चीजें बरामद की गई हैं. हमले की प्लानिंग में पहले सिर्फ दो लोग शामिल थे. मगर बाद में हमास जैसी सोच रखने वाले दो और लोगों को भर्ती किया गया. पहले कागज पर पूरा प्लान तैयार किया गया, लेकिन ट्रायल से पहले ही पूरी साजिश बेनकाब हो गई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:31 AM IST
9/11 जैसा टेरर अटैक! न्यू ईयर ईव पर अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम होने की इनसाइड स्टोरी

New Year’s Eve terror attacks: अमेरिका में नये साल पर हजारों लोगों को मारने की साजिश का प्लान एक्सपोज हुआ है. अभी 72 घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया में बाप-बेटे ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. अब यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में 4 लोग मिलकर 9/11 से भी पांच गुना बड़ा हमला करने वाले थे. इसके लिए कट्टरपंथियों ने जो खौफनाक साजिश रची, उसे 'ऑपरेशन मिडनाइट सन' का नाम दिया गया. यानी US में एक साथ 5-5..... 9/11 हमले होने वाले थे!

खतरनाक साजिश किसने रची?

इसका खुलासा किया अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और CIA ने. ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद से दुनिया में अलर्ट है. इसी  बीच FBI को 4 ऐसे लोगों के बारे इनपुट मिला. जिनके दिलों-दिमाग में यहूदियों को लेकर जहर भरा हुआ था अब चूंकि यहूदियों के खिलाफ ही ऑस्ट्रेलिया में नरसंहार हुआ. लिहाजा जांच एजेसियों ने कट्टर गैंग के चारों नफरती चेहरों को दबोच लिया.

इनमें पहला किरदार है- टीना लाई, दूसरा किरदार है ऑड्री कैरोल, तीसरे किरदार का नाम है जैफरी एरन पेज और चौथे का नाम है डांटे गैफील्ड

न्यू ईयर ईव पर अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट की साजिश?

31 दिसंबर यानी न्यू ईयर ईव पर US में सीरियल धमाके होने थे. 5 अलग-अलग जगहों पर हमले का प्लान था. पहला टारगेट- अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां. दूसरा टारगेट US इमिग्रेशन एंड कस्टम एजेंसी वहीं तीसरा टारगेट सरकारी इमारतों को निशाना बनाना और चौथा टारगेट- लॉस एंजलिस में नये साल की पार्टी में धमाका था. इनका पांचवां टारगेट कैलिफोर्निया था.

गिरफ्तार चारों लोग हमास, हिज्बुल्ला या ISIS जैसे संगठन से नहीं जुड़े थे बल्कि ये अमेरिकी नागरिक हैं. जो अपनी इजरायल विरोधी आइडियोलॉजी के कारण यहूदियों से नफरत करते हैं. पहले ये हमास के समर्थन में नारे लगाकर रैलियां निकालते थे, इस बार इन्होंने हिंसा का रास्ता चुका. 

दिन नहीं रात

9/11 की तरह इन्होंने मल्टी टारगेट हिट करने की रणनीति अपनाई. जिस तरह 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसे प्रतिकात्मक टारगेट हिट किए थे. उसी तरह ये आरोपी भी एक साथ 5 जगह हमले करना चाहते थे. 9/11 के लिए सुबह का वक्त चुना गया था. जब दफ्तरों में अच्छी खासी भीड़ होती है. इन लोगों ने भी न्यू ईयर इव का वक्त चुना. जब ज्यादातर लोग रात में नये साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं.

चारों कट्टर 'टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट' से जुड़े हैं. साजिश की मास्टर माइंड ऑड्री कैरोल थी. इसी ने अपने हाथ से 8 पन्ने का साजिश वाला ब्लू प्रिंट तैयार किया. टीना लाई नेटवर्क को जोड़ने वाली अहम कड़ी थी. इसका काम हमले के लिए लॉजिस्टिक और मूवमेंट में मदद करना था. जैफरी एरन के पास IED और बम बनवाने की जिम्मेदारी थी. डांटे गैफील्ड ब्लास्ट की टेस्टिंग और असली हमला किस तरह होगा उस पर काम कर रहा था.

अमेरिकी एजेंसियों को पता चला है कि IED की टेस्टिंग के लिए इन्होंने मोजावे रेगिस्तान का दौरा भी किया था. IED बनाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रहा था. दक्षिण कैलिफोर्निया की लोकेशन पर न्यू ईयर की शाम में धमाके की प्लानिंग थी. कैरोल और उसके साथी बम बनाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे लोगों की भर्ती कर रहे थे. 

फिलहाल ये चारों आरोपी अमेरिकी एजेंसियों के कब्जे में हैं. जांच इस बात की की जा रही है कि कहीं इस साजिश में और लोग भी तो शामिल नहीं हैं.

