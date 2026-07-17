Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का पक्का यार चित्त! FBI ने अमेरिका में दबोच कर निकाली गैंगस्टर नीतीश की हेकड़ी

बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का 'पक्का यार' चित्त! FBI ने अमेरिका में दबोच कर निकाली गैंगस्टर नीतीश की हेकड़ी

Nitish Kaushal Arrested: अमेरिका में भारतीय मूल के खूंखार गैंगस्टर नीतीश कौशल उर्फ लाला को FBI ने वर्मोंट से गिरफ्तार कर लिया है. जग्गू भगवानपुरिया गैंग के इस सदस्य को FBI ने दो दिन पहले ही अपनी 'वांटेड' लिस्ट में डाला था.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 17, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:20 AM IST
बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का 'पक्का यार' चित्त! FBI ने अमेरिका में दबोच कर निकाली गैंगस्टर नीतीश की हेकड़ी

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बहरामपुर रेल हादसा: पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूल वैन; 2 छात्रों की मौत, 5 घायल
Bengal41 min ago
2
Guru Purnima 202655 min ago
3
NDRF1 hr ago
4
lifestyle1 hr ago
5
FBI1 hr ago