Hindi Newsदुनिया

ट्रोलर्स को काश पटेल की गर्लफ्रेंड ने दिखाया आईना; एक स्क्रीनशॉट शेयर करके कह दी सारी बात

Kash Patet: काश पटेल की सिंगर गर्ल फ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. उन्होंने इस स्क्रीनशॉट के जरिए ट्रोल करने वालों को कड़ा जवाब दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 03:10 PM IST
US News: भारतीय मूल के अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) प्रमुख काश पटेल अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं. इन दिनों वो अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस को काफी चर्चा में है, पहले गर्लफ्रेंड को स्वाट सिक्योरिटी देकर फंसे पटेल की गर्लफ्रेंड ने उन तमाम ट्रोलर्स को एक स्क्रीनशॉट दिखाकर चुप कराया है जो उन्हें इजराइली एसेट बताते हैं. जानिए आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके पीछे की क्या वजह थी?

एक्स पर कही ये बातें
काश पटेल की सिंगर गर्ल फ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस को को इजराइली एसेट बताकर ट्रोल किया जा रहा था. ऐसे में उन्होंने अपने X अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. यह अकाउंट 2009 में US में बनाया गया था और यह US में ही है. यह X का एक नया फीचर है जिसे कंट्री म्यूजिक सिंगर ने अपने ट्रोल्स तक पहुंचने के लिए एक हथियार बनाया और लिखा कि यह अब तक का सबसे बढ़िया फीचर है. इसके साथ एक US झंडा भी था. 

 

लोगों पर निकाली भड़ास
इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हर कोई देखेगा, चाहे उनकी कोई भी खास वजह हो, कि दुश्मन घर के बाहर है. जो लोग बड़े अमेरिकन विचारों वाले अमेरिकन होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में दुनिया भर में एक बेसमेंट से काम कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है यूनाइटेड स्टेट्स को खत्म करना. साथ ही लिखा कि हमारे अपने मुद्दे हैं, लेकिन हम सच में उन्हें सफल नहीं होने दे सकते जब X ने नया फीचर पेश किया जो दिखाता है कि यूजर्स कहां है, उन्हें लेकर दावा किया जा रहा था कि वह एक इजराइली जासूस है और उन्होंने FBI डायरेक्टर काश पटेल को फंसाया है.

क्यों खड़ा हुआ मुद्दा?
यह कॉन्सपिरेसी थ्योरी एलेक्सिस के प्रेगरयू के साथ जुड़ाव की वजह से शुरू हुई क्योंकि इसके CEO इजराइली आर्मी में थे. एलेक्सिस और उनके बॉयफ्रेंड FBI डायरेक्टर, दोनों ने इन थ्योरी का विरोध किया और अब वे इस थ्योरी को फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. यह विवाद तब भी शुरू हुआ जब लोगों ने पटेल और एलेक्सिस के बीच उम्र के बड़े अंतर पर हैरानी जताई और सोचा कि वे असल में डेटिंग कैसे नहीं कर सकते. विल्किंस पटेल के लिए लगातार आलोचना का कारण साबित हुए हैं लेकिन FBI डायरेक्टर मज़बूती से खड़े रहे और उनका साथ देने की कसम खाई.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

kash patel

