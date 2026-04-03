ट्रंप शासन में भूचाल, रातों-रात बर्खास्त हो सकते हैं ये ऑफिसर्स, हिट लिस्ट में काश पटेल का भी नाम

World News In Hindi: ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए एक ही रात में अपने प्रशासन और सेना के कई बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया है. ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रिटायर होने का आदेश दिया है. इस बीच बताया जा रहा है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी चावेज डेरेमर समेत कई बड़े अधिकारी भी इस्तीफा दे सकते हैं.

हटाए जांगे ट्रंप के अधिकारी?

'रॉयटर्स' ने 'द अटलांटिक' की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इन सीनियर ऑफिसर्स को जल्द ही उनके पद से हटाया जा सकता है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस फैसले को लेकर स्पष्टता सामने नहीं आई है और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अभी पूरी तरह से अपना मूड तैयार नहीं किया है. ट्रंप प्रशासन में फेरबदल के बीच इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है.

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ट्रंप प्रशासन में बदलाव

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज के साथ ही हाल ही में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम समेत कई बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटाया था. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन में और भी बदलाव होने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक ये आंतरिक चर्चाएं ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी में बड़े बदलाव का संकेत है.

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अमेरिका में फेरबदल

कि ट्रंप ने अबतक अपनी टीम के वरिष्ठ सदस्यों खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी और प्रशासनिक भूमिकाओं में शामिल लोगों को उनके पद से हटाने से परहेज किया था, लेकिन अब इस बड़े फैसले ने लोगों को चौंका दिया है. हटाए जाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट में काश पटेल, ड्रिस्कॉल और चावेज डेरेमर जैसे नामों की चर्चा होना साफ संकेत देता है कि प्रशासन में बड़ा बदलाव हो सकता है. हालांकि, इसपर फिलहाल अंतमि फैसले का इंतजार किया जा रहा है.