FBI की 'मोस्ट वांटेड' सूची में अमृतपाल सिंह का नाम, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मामले में जारी हुआ वारंट

अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को अपनी 'मोस्ट वांटेड' सूची में शामिल किया है. एजेंसी का आरोप है कि वह उत्तर अमेरिका में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा रहा है. एफबीआई ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास अमृतपाल सिंह के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी हो तो वह तत्काल एजेंसी को सूचित करे.
एफबीआई के अनुसार, अमृतपाल सिंह का नाम रविंदर धांडा संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा है. यह नेटवर्क कनाडा के वैंकूवर से संचालित होने का आरोप झेल रहा है और इसकी गतिविधियां अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तक फैली बताई गई हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसी प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी करता था. अमृतपाल सिंह पर भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बनकर ड्रग तस्करी की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं.
एफबीआई इस पूरे मामले की जांच 'ऑपरेशन हार्डबॉल' के तहत कर रही है. इस अभियान का उद्देश्य उत्तर अमेरिका में सक्रिय इस कथित ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करना है. इसी कार्रवाई के दौरान अमृतपाल सिंह का नाम सामने आने के बाद उसे मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया.
एफबीआई ने बताया कि 23 जून को लॉस एंजिलिस की एक संघीय अदालत ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. हालांकि, फिलहाल वह कहां है, इसे लेकर अधिकारियों ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.
एफबीआई के मुताबिक, अमृतपाल सिंह भारतीय नागरिक है और उसका जन्म 7 जनवरी 1996 को हुआ था. एजेंसी ने उसकी पहचान में मदद के लिए वर्ष 2024 की एक तस्वीर भी जारी की है. मामले की जांच एफबीआई का लॉस एंजिलिस फील्ड ऑफिस कर रहा है.
एफबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि यदि अमृतपाल सिंह के ठिकाने या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तुरंत एजेंसी तक पहुंचाई जाए. अधिकारियों का मानना है कि जनता से मिलने वाली सूचना जांच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है. फिलहाल एफबीआई ने अमृतपाल सिंह पर आरोप लगाए हैं और उसे मोस्ट वांटेड सूची में रखा है. अदालत में आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है.