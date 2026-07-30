Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /FBI की मोस्ट वांटेड सूची में अमृतपाल सिंह का नाम, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मामले में जारी हुआ वारंट

FBI की 'मोस्ट वांटेड' सूची में अमृतपाल सिंह का नाम, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मामले में जारी हुआ वारंट

एफबीआई की 'मोस्ट वांटेड' सूची में अमृतपाल सिंह का नाम शामिल किए जाने की खबर सामने आई है. ड्रग सिंडिकेट से जुड़े कथित मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी होने की जानकारी मिल रही है. जानिए पूरा मामला, आरोप क्या हैं और जांच एजेंसियों की ओर से अब तक क्या जानकारी सामने आई है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 30, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:49 AM IST
FBI की 'मोस्ट वांटेड' सूची में अमृतपाल सिंह का नाम, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मामले में जारी हुआ वारंट
Image Credit: AI Generated Photo (FBI की &#039;मोस्ट वांटेड&#039; सूची में अमृतपाल सिंह का नाम, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मामले में जारी हुआ वारंट )

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीशंकर ने सिल्वर पर किया कब्जा, ऐसा करिश्मा करने वाले भारत के पहले मेंस लॉन्ग जंपर
Murali Sreeshankar7 min ago
2
Underwater lightning9 min ago
3
uttarakhand rain alert11 min ago
4
FBI16 min ago
5
Apple Watch16 min ago