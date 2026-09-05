/FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम, डेढ़ लाख डॉलर का इनाम... जालंधर से दबोचा गया ‘फ्रॉडस्टर’ मंजीत

अमेरिका में मोस्ट वांटेंड और परचून की दुकान चलाने वाले मंजीत सिंह बेदी ने बड़े शातिराना तरीके से पुलिस की नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला किया और फोन बंद करके फरार हो गया. उसे ढूंढ रही खुफिया एजेंसी ने अपनी जांच के तार भारत तक फैलाए ही थे कि एफबीआई की 'फ्रॉडस्टर्स' लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक मंजीत सिंह बेदी को पंजाब पुलिस ने जालंधर से दबोच लिया. बेदी पर अमेरिकी सरकार की फूड सिक्योरिटी योजना से जुड़े लाभों में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
पंजाब पुलिस को मिली कामयाबी की जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों और संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जालंधर पुलिस ने करीब डेढ़ लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब एक करोड़, 41 लाख रुपये के इनामी धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया.
एफबीआई के मुताबिक, बेदी वाशिंगटन के ताकोमा शहर में 'एशियन ग्रॉसरी स्टोर' नामक राशन की दुकान चलाता था. बेदी अमेरिकी सरकार की सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम योजना के लाभार्थियों को खाने-पीने की चीजें मुहैया कराने के लिए अधिकृत था. अमेरिकी कानूनों के तहत मिले लाइसेंस का उसने दुरुपयोग किया.
जांच एजेंसियों का आरोप है कि बेदी ने लाभार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड से खाद्य सामग्री बेचने के बजाय कार्ड स्वाइप कर उन्हें नकद राशि देना शुरू कर दिया. बदले में वह दी गई नकदी का लगभग 50 प्रतिशत अपने पास रखता था. अधिकारियों के अनुसार, मार्च 2024 से जून 2025 के बीच इस कथित योजना के जरिए अमेरिकी सरकार को कम से कम 6 लाख डॉलर (करीब 5.3 करोड़ रुपए) का नुकसान पहुंचाया गया.
मामला सामने आने के बाद बेदी के खिलाफ वायर फ्रॉड और एसएनएपी लाभ धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों में कार्रवाई शुरू हुई. अमेरिकी अदालत ने प्रारंभिक चरण में उसे कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी, जिसमें पासपोर्ट जमा करना और वाशिंगटन राज्य के भीतर ही रहना शामिल था.
वहीं जांच एजेंसियों का आरोप है कि बेदी ने इन शर्तों का उल्लंघन किया और सड़क मार्ग से अमेरिका कनाडा सीमा पार कर कनाडा पहुंच गया. बाद में वह अप्रैल 2026 में भारत आ गया और कथित तौर पर कानून से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था.
अमेरिकी अदालत की शर्तों का उल्लंघन सामने आने के बाद वाशिंगटन के पश्चिमी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने 21 मई 2026 को उसके खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बाद एफबीआई ने उसे अपने वांछित धोखाधड़ी आरोपियों की सूची में शामिल कर उसकी तलाश तेज कर दी थी. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में बेदी के अमेरिका प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है.