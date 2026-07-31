/आखिर कौन है गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह? जिसे पकड़ने के लिए FBI ने अमेरिका में जारी किया वारंट

FBI Most Wanted Gurpreet Singh: पंजाब से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अपराधियों और गैंगस्टरों पर अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने अब तक का सबसे बड़ा शिकंजा कसा है. एफबीआई ने पंजाब के रहने वाले गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह को अपनी 'मोस्ट वॉन्टेड' सूची में शामिल कर लिया है.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) और एफबीआई ने गुरप्रीत के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. गुरप्रीत पर अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क और अवैध हथियारों का सिंडिकेट चलाने का गंभीर आरोप है.
गुरप्रीत सिंह भारत में जन्मा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गैंगस्टर है, जो पंजाब से फैले कुख्यात 'जग्गू भगवानपुरिया गैंग' का प्रमुख सदस्य है. बता दें कि 25 जून 2026 को अमेरिका के लॉस एंजेलिस की एक अदालत ने गुरप्रीत के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी, कब्जे की साजिश और गैर-कानूनी वितरण को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. 30 जुलाई 2026 को एफबीआई ने औपचारिक रूप से उसे अपनी मोस्ट वॉन्टेड सूची में शामिल किया. एफबीआई के मुताबिक, गुरप्रीत और उसका सिंडिकेट कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट समेत अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में रंगदारी (जबरन वसूली), बिना लाइसेंस के घातक हथियारों की सप्लाई और संगठित अपराध में लिप्त है.
अमेरिकी एजेंसियों ने भारतीय गैंगस्टरों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को खत्म करने के लिए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' (Operation Hard Ball) शुरू किया है. इसी अभियान के तहत एफबीआई ने एक के बाद एक कई बड़े गैंगस्टरों पर कार्रवाई की है:
1. जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई: अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने भारत की जेलों में बंद इन दोनों खूंखार गैंगस्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग की है. कभी लॉरेंस का करीबी रहा जग्गू अब उसका प्रतिद्वंद्वी है और उसने विदेश में अपना अलग नेटवर्क खड़ा कर लिया है.
2. सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी पर शिकंजा: हाल ही में पंजाब पुलिस के निलंबित अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम भी अमेरिकी न्याय विभाग की जांच में सामने आया था.
3. अमृतपाल सिंह भी मोस्ट वॉन्टेड: एफबीआई ने एक और भारतीय मूल के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को मोस्ट वॉन्टेड घोषित किया है. वह कनाडा (वैंकूवर) स्थित 'रविंदर ढांडा गिरोह' से जुड़ा है, जो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में बड़े पैमाने पर कोकीन और मेथ (Meth) की तस्करी करता है.
पंजाब से निकलकर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तक फैले इस ड्रग-वेपन सिंडिकेट ने भारतीय और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. जेल में बंद रहकर भी जिस तरह जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर विदेशों में अपने गुर्गों (जैसे गुरप्रीत सिंह और अमृतपाल सिंह) के जरिए अरबों रुपये का काला कारोबार चला रहे हैं, उससे निपटने के लिए अब सीबीआई और एफबीआई मिलकर काम कर रही हैं.