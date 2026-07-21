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कौन है मोस्ट वॉन्टेड हरमनवीर सिंह जिसे खोज रही FBI? 2000 करोड़ से लेकर बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं तार

अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह को अपनी मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल किया है.

Edited By:Alkesh KushwahaReported By:Pramod Sharma
Published: Jul 21, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:53 AM IST
कौन है मोस्ट वॉन्टेड हरमनवीर सिंह जिसे खोज रही FBI? 2000 करोड़ से लेकर बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं तार
Image Credit: FBI का मोस्ट वॉन्टेड आरोपी हरमनवीर सिंह- (फोटो- एक्स: एबीआई एलए)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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