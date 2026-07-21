/कौन है मोस्ट वॉन्टेड हरमनवीर सिंह जिसे खोज रही FBI? 2000 करोड़ से लेकर बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं तार

Harmanveer Singh FBI Most Wanted: अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह को अपनी मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल किया है. एजेंसी का आरोप है कि हरमनवीर सिंह एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था. फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है.
FBI के मुताबिक, हरमनवीर सिंह पर कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी करने, उनकी सप्लाई की साजिश रचने और उन्हें दूसरे देशों तक पहुंचाने का आरोप है. जांच एजेंसी का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल था.
FBI की मोस्ट वॉन्टेड सूची में भारतीय
FBI के अनुसार हरमनवीर सिंह कथित तौर पर 'रविंदर ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप' का सदस्य है. यह गिरोह कनाडा के वैंकूवर से चलाया जा रहा है. आरोप है कि यह नेटवर्क अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में सक्रिय ड्रग्स तस्करों तक बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथामफेटामाइन पहुंचाता था. जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर अमेरिका की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने 23 जून 2026 को हरमनवीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. उस पर ड्रग्स की तस्करी की साजिश, नशीले पदार्थों के निर्यात की साजिश और बिक्री के इरादे से ड्रग्स रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
Harmanveer Singh is #wanted for his alleged involvement in a transnational criminal organization engaged in a conspiracy to distribute and possess with intent
to distribute controlled substances, and conspiracy to export controlled substances. This organization, known as The… pic.twitter.com/3hp8XOc8DL
— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) July 20, 2026
खतरनाक नशीले पदार्थों की सप्लाई
FBI ने बताया है कि हरमनवीर सिंह हरी गौतम और हरमन संधू नाम से भी पहचान छिपाकर काम करता था. एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 26 सितंबर 1994 है. वह भारतीय नागरिक है, उसकी लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच, वजन लगभग 190 पाउंड है और उसके बाल व आंखें काले रंग के हैं. FBI ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास हरमनवीर सिंह के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वह तुरंत FBI के नजदीकी कार्यालय, अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करे. ऑनलाइन भी गुप्त रूप से जानकारी दी जा सकती है.
इस पूरे मामले की जांच FBI के लॉस एंजिलिस फील्ड ऑफिस की टीम कर रही है. एजेंसी का कहना है कि हरमनवीर सिंह की गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी. फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं.