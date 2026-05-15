कौन हैं ये हिजाब वाली आपा? ईरान को लीक की खुफिया जानकारी, 2 करोड़ का इनाम रखकर ढूंढ रही अमेरिकी फौज

FBI Monica Witt: अमेरिकी फौज (US Army) में एक ऐसी कट्टर लेडी ऑफिसर काम कर रही थी. जो सैलरी तो अमेरिका से ले रही थी, लेकिन काम ईरान के लिए कर रही थी. अमेरिका ने ईरान के लिए जासूसी करने वाली अफसर के सर मोटा इनाम रखा है. यूएस से डबल क्रॉस करने वाली महिला का नाम मोनिका विट है. जिसकी तलाश में न सिर्फ अमेरिका की धरती बल्कि जहां तक अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स के घुसपैठ करने की ताकत है, उस हर जगह दबिश दी जा रही है.

2 लाख डॉलर का इनाम

अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने पूर्व अमेरिकी एजेंट मोनिका विट की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 2 लाख डॉलर यानी करीब दो करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है. मोनिका विट पर आरोप है कि उसने ईरान के लिए जासूसी की और अमेरिका की तमाम सीक्रेट जानकारी जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता था वो ईरान की सरकार को दी.

कौन है मोनिका विट?

एफबीआई डॉक्यूमेट्स से मिली जानकारी के मुताबिक मोनिका विट 1997 से 2008 तक अमेरिकी एयर फोर्स में इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट थी. बाद में उसने अमेरिकी सरकार के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम किया. इस दौरान उसे कई बेहद गोपनीय जानकारियों तक पहुंच मिली थी. जो उसने ईरान तक कई चैनलों से पहुंचाई.

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जांच एजेंसी का आरोप है कि 2013 में मोनिका विट ईरान चली गई और वहां से अमेरिकी सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने लगी. इससे विदेशों में तैनात अमेरिकी एजेंटों और उनके परिवारों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था.

एफबीआई अधिकारियों ने कहा कि मोनिका विट ने अमेरिकी संविधान के प्रति ली गई शपथ के साथ विश्वासघात किया. खुफिया एजेंसी अब भी उसकी तलाश कर रही है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है. मोनिका भी जानती है कि अगर वो अमेरिकी फौज के हत्थे चढ़ गई तो उनका क्या हाल होगा, इसलिए वो फिलहाल अंडरग्राउंड है.

अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी कहा, 'ईरान के इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कोई न कोई तो ऐसा होगा जिसको मोनिका विट के ठिकाने की खबर होगी. जल्द ही हम उसे ढूंढ निकालेंगे.'

अमेरिका के पास इस बात के सबूत हैं कि मोनिका विट को ईरानी अफसरों ने उसे कंप्यूटर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में काम आने वाली चीजें यानी जरूरत के समान मुहैया कराए थे. इसके साथ ही ईरान के चार अन्य नागरिकों पर भी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने और विट का लगातार साथ देने का आरोप लगा है.

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी अधिकारियों के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.