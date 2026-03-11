11 सालों से एक भारतीय को नहीं पकड़ पा रहा दुनिया को डराने वाला अमेरिका, FBI की टॉप-10 वांटेड लिस्ट में नाम, 10 लाख डॉलर का रखा इनाम

FBI raises reward $1 million for Bhadresh kumar Patel: अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भारतीय मूल के भद्रेश कुमार पटेल को पकड़वाने के लिए इनाम बढ़ाकर 10 लाख डॉलर कर दिया है. उस पर 2015 में मैरीलैंड के एक डोनट शॉप में अपनी पत्नी पलक पटेल की हत्या का आरोप है.
Trending Photos
Who Is Bhadreshkumar Patel: दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों में गिनी जाने वाली अमेरिका की FBI पिछले कई सालों से एक भारतीय शख्स की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. इस शख्स का नाम भद्रेश कुमार चेतनभाई पटेल है. उस पर अमेरिका में अपनी पत्नी की हत्या करने का गंभीर आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए FBI ने उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने वाले के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख डॉलर (करीब 10 करोड़ रुपए) कर दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 12 अप्रैल 2015 की है. उस समय भद्रेश पटेल और उसकी पत्नी पलक पटेल अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के हैनोवर इलाके में एक डंकिन डोनट्स (Dunkin’ Donuts) स्टोर में काम करते थे. बताया जाता है कि दोनों उस दिन नाइट शिफ्ट में थे. इसी दौरान दुकान के पीछे बने कमरे में भद्रेश ने अपनी पत्नी पर चाकू से कई वार कर दिए. हमला इतना खतरनाक था कि 21 वर्षीय पलक पटेल की मौके पर ही मौत हो गई.
पत्नी की हत्या के बाद भद्रेश पटेल मौके से तुरंत फरार हो गया. जांच में पता चला कि वह सबसे पहले उस अपार्टमेंट में गया जहां दोनों रहते थे. वहां से उसने कुछ निजी सामान और नकदी उठाई और फिर टैक्सी लेकर न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक होटल पहुंच गया. वह सुबह-सुबह होटल में ठहरा, लेकिन ज्यादा देर वहां नहीं रुका और कुछ समय बाद निकल गया.
FBI के मुताबिक, उसी दिन उसे Newark Penn Station पर देखा गया था. यही वह जगह है जहां उसकी आखिरी बार पुष्टि के साथ मौजूदगी दर्ज हुई. इसके बाद से अब तक उसका कोई पक्का सुराग नहीं मिला है.
अमेरिकी जांच एजेंसियों का मानना है कि भद्रेश पटेल के संबंध भारत, कनाडा और अमेरिका के कुछ राज्यों में हो सकते हैं. इस वजह से जांच एजेंसियां कई देशों में उसके संभावित ठिकानों की जांच कर चुकी हैं. फिर भी अब तक वह गिरफ्त से बाहर है.
FBI ने साफ कहा है कि भद्रेश पटेल को बेहद खतरनाक माना जाना चाहिए. FBI बाल्टीमोर के स्पेशल एजेंट जिमी पॉल ने कहा कि “हमें उम्मीद है कि 10 लाख डॉलर का इनाम इस मामले पर लोगों का ध्यान खींचेगा और हमें ऐसे सुराग मिलेंगे जिससे पलक पटेल को न्याय मिल सके.”
भद्रेश पटेल को 18 अप्रैल 2017 को FBI की प्रसिद्ध Ten Most Wanted Fugitives सूची में शामिल किया गया था. यह सूची 1950 से चल रही है और इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक फरार अपराधियों को रखा जाता है. कई मामलों में आम लोगों से मिली जानकारी के कारण ही अपराधियों को पकड़ा गया है.
भद्रेश कुमार पटेल का जन्म 15 मई 1990 को गुजरात के कांत्रोडी (विरमगाम) में हुआ था. बताया जाता है कि उसकी लंबाई करीब 5 फीट 9 इंच है और उसका वजन लगभग 165 पाउंड है. हत्या से पहले वह अमेरिका में एक डोनट शॉप में काम करता था, लेकिन अब करीब 11 साल से फरार है.