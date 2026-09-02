FBI ने हमास को दिया 'डिजिटल दर्द', काट डाली फंडिंग वाली नस, खून के आंसू रोएगा आतंकी संगठन

HAMAS Cryptocurrency: आतंकी संगठन हमास पर अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई का 'डिजिटल हंटर' चला है. हमास के लिए फंड और भर्तियों के लिए जुटाई गई करीब 5.60 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरंसी एफबीआई ने जब्त कर ली है. साथ ही उसकी ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले डोमेन और सर्वर्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है. अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा कि हमास एक विदेशी आतंकी संगठन है और वह आतंकी गतिविधियों और युवाओं की भर्ती के लिए फंड जुटा रहा है.
द यरुशलम पोस्ट के मुताबिक, अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने कहा, 'हमास के लिए संदेश. आतंक के लिए हम तुम्हारी फंडिंग को रोक देंगे. तुम्हारा नेटवर्क अब सिक्योर नहीं है. तुम्हारी क्रिप्टो सुरक्षित नहीं है. हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक तुम्हारी जंग लड़ने की काबिलियत खत्म नहीं हो जाती.'
क्रिप्टोकरंसी डोनेशन जब्त करने के साथ-साथ, डिपार्टमेंट ने हमास के फंड जुटाने और लोगों को भर्ती करने वाले कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को भी बंद कर दिया. हमास असल में अपने मिलिट्री विंग, अल-कसाम ब्रिगेड के लिए जब्त किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टोकरंसी एड्रेस को कंट्रोल करता था. यह काम FBI के अल्बुकर्क फील्ड ऑफिस ने किया, जिसने अल-कसाम ब्रिगेड की मेन वेबसाइट AlQassam.ps को कंट्रोल करने वाले डोमेन और सर्वर की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के लिए ह्यूमन सोर्स के साथ मिलकर काम किया.
नेशनल सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइजेनबर्ग ने कहा, 'इन जब्ती की वजह से हमास उन संसाधनों से वंचित हो गया है जिनका इस्तेमाल वह लोगों को ऑनलाइन भर्ती करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने और 7 अक्टूबर 2023 जैसे बर्बर हमलों के लिए फंड जुटाने में करता था.'
FBI के साइबर डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रेट लेदरमैन ने कहा कि हमास दुनिया भर के दानदाताओं से पैसे जुटाने और उस पैसे को मनी सिस्टम से बाहर ले जाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि FBI अवैध फंड को रोकने और आतंकवादी संगठनों को अपने ऑपरेशन के लिए डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती रहेगी.