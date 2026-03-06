ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से डर, एक हजार किमी पीछे ले गया Abraham Lincoln? जंग में US की किरकिरी

Where is USS Abraham currently stationed: क्या ईरान से जंग में अमेरिका ने अपने बुजुर्गों की किरकिरी करवा दी है. ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि IRGC का दावा है कि अब्राहम लिंकन नाम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी सेना ने पीछे हटा लिया है. इसकी वजह उसे ईरानी हमलों से बचाना है. ईरान को मटियामेट करने का प्रण कर चुके ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट का महायुद्ध बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है.

मैदान छोड़कर भागा USS अब्राहम लिंकन?

हमले से पहले अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को इस भरोसे से फारस की खाड़ी में तैनात किया था कि वो वहां से ईरान के ठिकानों को धुआं-धुआं कर देगा. हालांकि नौबत यहां तक आ गई है कि उसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही मैदान-ए-जंग से पीछे खींचना पड़ गया है.

ईरान का दावा है कि उसकी नेवी ने चाबहार पोर्ट से करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात USS अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी थीं. जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट करियर अपनी सलामती के लिए दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर भाग गया.

ईरान की रेंज से 1 हजार किमी पीछे

IRGC ने दावा किया कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस और वॉरशिप को धुआं-धुआं कर दिया है. उनका ये भी दावा है कि अमेरिका हकीकत छिपाने की कोशिश कर रहा है. कुछ रिपोर्ट में ये दावा है कि USS लिंकन को 1000 किलोमीटर पीछे ले जाया गया है. जिससे वह ईरानी हमलों की रेंज में न आ सके. हालांकि अमेरिकी सेना ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही ईरानी हमले के दावों का खंडन किया है.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान से युद्ध करना अमेरिका को भारी पड़ता जा रहा है. क्या ईरान के पलटवार ने ट्रंप की वॉर पॉलिसी की कमर तोड़ दी है. युद्ध के पहले 100 घंटे में अमेरिका की जेब को भारी नुकसान पहुंचा है. हथियार भी कम पड़ रहे हैं. वहीं ईरान अपने खतरनाक हमलों से अमेरिका को दहला रहा है. सवाल है कि क्या अमेरिका क्या जंग-ए-मैदान में पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा.

ईरान से जंग यूएस को पड़ रही बहुत भारी

अगर पिछले 130 घंटों की जंग को देखें तो अमेरिका ने ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है. जाहिर है अगर हमला इतना बड़ा है तो खर्च भी उतना ही बड़ा होगा. अमेरिका को हर दिन 7000 करोड़ रुपये हमले के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं. शुक्रवार को जंग का सातवां दिन रहा. यानी कि वह अब तक 49 हज़ार करोड़ रुपये इस युद्ध में फूंक चुका है. जबकि इन्हीं सात दिनों में ईरान ने अमेरिका से आधे पैसे यानी करीब 25 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं.

अपनी पूरी रक्षा मिशनरी और भारी भरकर मिसाइल- बम की बौछार के बावजूद अमेरिका, ईरान से सरेंडर नहीं करवा पा रहा है. ट्रंप को शायद यही बात अखर गई है. भले ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब बातचीत का वक्त बीत गया है. लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि जंग लंबी खिंच गई तो अमेरिका किन हथियारों से आक्रमण करेगा. यही वजह है कि अब ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी बदली-बदली नजर आ रही है.