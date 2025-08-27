इस्तीफा नहीं दूंगी, राष्ट्रपति के पास मुझे हटाने का अधिकार नहीं...ट्रंप पर मुकदमा करेंगी लिसा कुक, जानें पूरा मामला

Lisa Cook- trump: अमेरिका की फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश की गई है.कुक की वकील एब्बे लोवेल ने मंगलवार को बयान दिया, “ट्रंप का यह कदम पूरी तरह अवैध है.केवल एक रेफरल पत्र के आधार पर किसी गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता.” कुक ने साफ कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अपना काम जारी रखेंगी. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जो फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बड़ा फैसला सुना सकता है.

क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम पल्प के एक क्रिमिनल रेफरल का हवाला देते हुए लिसा कुक को हटाने का आदेश दिया.पल्प ने आरोप लगाया कि कुक ने मिशिगन और जॉर्जिया में कई प्रॉपर्टी को अपनी ‘प्राइमरी रेजिडेंस’ बताकर सस्ती मॉर्गेज शर्तें हासिल कीं. कुक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बर्खास्तगी गैरकानूनी है. उनकी वकील ने जोर दिया कि फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 के तहत किसी गवर्नर को सिर्फ गंभीर कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में होगी कानूनी जंग

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है.फेडरल रिजर्व एक स्वतंत्र संस्था है, जो अमेरिका की ब्याज दरें तय करती है. यह अर्थव्यवस्था, महंगाई, और लोगों के लोन पर सीधा असर डालती है. कुक की वकील का कहना है कि ट्रंप का यह कदम फेड की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है.अभी तक वाइट हाउस या जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

ट्रंप का दावा और कुक का जवाब

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “हमें ईमानदार लोग चाहिए. कुक पर लगे आरोप गंभीर हैं.” उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुक की जगह लेने के लिए कई ‘अच्छे लोग’ हैं.दूसरी ओर, कुक ने ईमेल में कहा, “राष्ट्रपति के पास मुझे हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.मैं इस्तीफा नहीं दूंगी.” कुक का कहना है कि वह अपने कर्तव्यों को निभाती रहेंगी.

फेड की स्वतंत्रता पर खतरा?

अगर ट्रंप कुक को हटाने में सफल हो जाते हैं, तो फेड के सात सदस्यीय बोर्ड में उनका बहुमत हो सकता है.इससे ब्याज दरों पर उनका सीधा प्रभाव पड़ सकता है.ट्रंप पहले भी फेड पर ब्याज दरें कम करने का दबाव डाल चुके हैं.जानकारों का मानना है कि यह कदम फेड की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है.