इस्तीफा नहीं दूंगी, राष्ट्रपति के पास मुझे हटाने का अधिकार नहीं...ट्रंप पर मुकदमा करेंगी लिसा कुक, जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12898431
Hindi Newsदुनिया

इस्तीफा नहीं दूंगी, राष्ट्रपति के पास मुझे हटाने का अधिकार नहीं...ट्रंप पर मुकदमा करेंगी लिसा कुक, जानें पूरा मामला

Lisa Cook to sue Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक के बीच जमकर ठन गई है. लिसा ट्रंप के बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस्तीफा नहीं दूंगी, राष्ट्रपति के पास मुझे हटाने का अधिकार नहीं...ट्रंप पर मुकदमा करेंगी लिसा कुक, जानें पूरा मामला

Lisa Cook- trump: अमेरिका की फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश की गई है.कुक की वकील एब्बे लोवेल ने मंगलवार को बयान दिया, “ट्रंप का यह कदम पूरी तरह अवैध है.केवल एक रेफरल पत्र के आधार पर किसी गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता.”  कुक ने साफ कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अपना काम जारी रखेंगी. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जो फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बड़ा फैसला सुना सकता है.

क्या है पूरा मामला?
राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम पल्प के एक क्रिमिनल रेफरल का हवाला देते हुए लिसा कुक को हटाने का आदेश दिया.पल्प ने आरोप लगाया कि कुक ने मिशिगन और जॉर्जिया में कई प्रॉपर्टी को अपनी ‘प्राइमरी रेजिडेंस’ बताकर सस्ती मॉर्गेज शर्तें हासिल कीं. कुक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बर्खास्तगी गैरकानूनी है. उनकी वकील ने जोर दिया कि फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 के तहत किसी गवर्नर को सिर्फ गंभीर कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है. 

सुप्रीम कोर्ट में होगी कानूनी जंग
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है.फेडरल रिजर्व एक स्वतंत्र संस्था है, जो अमेरिका की ब्याज दरें तय करती है. यह अर्थव्यवस्था, महंगाई, और लोगों के लोन पर सीधा असर डालती है. कुक की वकील का कहना है कि ट्रंप का यह कदम फेड की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है.अभी तक वाइट हाउस या जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप का दावा और कुक का जवाब
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “हमें ईमानदार लोग चाहिए. कुक पर लगे आरोप गंभीर हैं.” उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुक की जगह लेने के लिए कई ‘अच्छे लोग’ हैं.दूसरी ओर, कुक ने ईमेल में कहा, “राष्ट्रपति के पास मुझे हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.मैं इस्तीफा नहीं दूंगी.” कुक का कहना है कि वह अपने कर्तव्यों को निभाती रहेंगी.

फेड की स्वतंत्रता पर खतरा?
अगर ट्रंप कुक को हटाने में सफल हो जाते हैं, तो फेड के सात सदस्यीय बोर्ड में उनका बहुमत हो सकता है.इससे ब्याज दरों पर उनका सीधा प्रभाव पड़ सकता है.ट्रंप पहले भी फेड पर ब्याज दरें कम करने का दबाव डाल चुके हैं.जानकारों का मानना है कि यह कदम फेड की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Lisa Cook

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;