दुनिया

ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, देश में ही रहेंगे वेनेजुएला के 6 लाख प्रवासी

Venezuelans Migrants: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के प्रवासियों की अस्थायी सुरक्षा (TPS) खत्म करने की योजना बनाई थी. अमेरिकी अपील अदालत ने इस फैसला को गैरकानूनी बताया है.     

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 30, 2025, 06:46 AM IST
World News: अमेरिकी अपील अदालत ने वेनेजुएला के 6 लाख प्रवासियों के लिए अहम फैसला सुनाया है, जिन्हें अस्थायी सुरक्षा (TPS) की अनुमति मिली हुई है. अदालत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से इन लोगों के लिए अस्थायी संरक्षण खत्म करने का फैसला गैरकानूनी था. यह फैसला उन प्रवासियों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी TPS की अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है.

ट्रंप की योजना खारिज 
3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम कानून के खिलाफ है. अदालत ने कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम को पूर्व प्रशासन की ओर से दी गई TPS अवधि को रद्द करने का अधिकार नहीं है क्योंकि कांग्रेस की ओर से बनाए गए कानून में ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है.  

ये भी पढ़ें- इटली में बड़ा स्कैंडल, एडल्ट साइट पर दिखी पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें, देश में मचा हड़कंप  
                                
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? 
जज किम वार्डलॉ ने अपने फैसले में लिखा,'TPS कानून को कांग्रेस ने इस तरह बनाया है कि यह राजनीतिक प्रभावों से मुक्त, भरोसेमंद और स्थिर हो.' अदालत ने यह भी माना कि प्रवासियों को नौकरी, आवास और जीवन की स्थिरता पाने के लिए निश्चित समय की आवश्यकता होती है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले का उन 3.5 लाख वेनेजुएला प्रवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनकी सुरक्षा अप्रैल 2025 में  ही समाप्त हो चुकी है.  

ये भी पढ़ें- रूस ने कीव पर किए ताबड़तोड़ हमले, यूरोपीयन कमीशन की उड़ी नींद, पुतिन के सामने रख दी ये बड़ी मांग

प्रवासियों को मिलेगी राहत 
इन प्रवासियों के वकीलों का कहना है कि कई लोग पहले ही नौकरी से निकाले जा चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं या अपने अमेरिकी बच्चों से अलग कर दिए गए हैं और कुछ को तो निर्वासित भी किया जा चुका है. बचे हुए 2.5 लाख प्रवासियों की TPS अवधि 10 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है. इस फैसले से उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई को अदालत में पूरी तरह से रद्द किया जा सकेगा. अदालत के फैसले से अमेरिका में रहनेवाले और वहां काम करने वाले वेनेजुएला के लोगों को राहत मिल सकती है. ACLU फाउंडेशन के सीनियर स्टाफ अटॉर्नी एमी मैकलीन ने कहा कि यह फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करता है और प्रशासन के अवैध कार्यों को समाप्त करने का रास्ता बन सकता है.  

FAQ 

TPS क्या होता है? 
Temporary Protected Status एक अमेरिकी कार्यक्रम है जो उन देशों के नागरिकों को अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है जहां युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य गंभीर संकट हो. 

कोर्ट का यह फैसला किसके खिलाफ है? 
यह फैसला ट्रंप प्रशासन और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम के खिलाफ है, जिन्होंने TPS को समाप्त करने की कोशिश की थी. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

