Fehmarnbelt Tunnel: इंसानी सूझबूझ और आधुनिक इंजीनियरिंग अब एक ऐसा करिश्मा करने जा रही है, जो यूरोप का भूगोल और सफर का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा. जी हां. आपने सही पढ़ा. ताजा जानकारी के अनुसार, बाल्टिक सागर के नीचे दुनिया की सबसे लंबी 'इमर्स्ड टनल' (पानी के नीचे कंक्रीट के ब्लॉक जोड़कर बनने वाली सुरंग) का काम अब सिर्फ कागजी नक्शा नहीं रहा, बल्कि समंदर की गहराइयों में इसका कंक्रीट ढांचा उतर चुका है.
इस सुरंग का नाम है फेहमार्नबेल्ट फिक्स्ड लिंक (Fehmarnbelt Fixed Link). यह सुरंग डेनमार्क और जर्मनी को एक ऐसे मजबूत सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने जा रही है, जिसके बाद स्कैंडिनेविया और मध्य यूरोप के बीच की दूरियां एकदम सिमट जाएंगी.
अभी तक डेनमार्क के लोलैंड द्वीप से जर्मनी के फेहमार्न द्वीप (रोडबीहावन-पुटगार्डन क्रॉसिंग) तक जाने के लिए लोगों को लगभग 45 मिनट लंबी फेरी (समुद्री जहाज) की यात्रा करनी पड़ती है. खराब मौसम, कड़ाके की ठंड और फेरी के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से कई बार कई मुसाफिरों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इस 18 किलोमीटर लंबी सुरंग के बनते ही फेरी का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. अब समंदर के नीचे से कार दौड़ाकर महज 10 मिनट में और ट्रेन के जरिए सिर्फ 7 मिनट में जर्मनी से डेनमार्क पहुंचा जा सकेगा. यही नहीं, कोपेनहेगन से हैम्बर्ग के बीच की पूरी ट्रेन यात्रा भी साढ़े चार घंटे से घटकर सिर्फ ढाई घंटे की रह जाएगी.
बता दें कि ये सुरंग ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बनी प्रसिद्ध 'चैनल टनल' की तरह जमीन खोदकर या ड्रिल करके नहीं बनाई जा रही है. इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल बिल्कुल अनोखा है. कंक्रीट के विशालकाय हिस्सों को पहले सूखी जमीन पर बनी टनल फैक्ट्री में तैयार किया जाता है. इसके बाद इन्हें पानी में तैराकर सही जगह लाया जाता है और समंदर की तलहटी में खोदी गई गहरी खाई में बेहद सावधानी से उतारकर आपस में जोड़ दिया जाता है. इस सुरंग में कुल 89 कंक्रीट के ब्लॉक लगने हैं, जिनमें से हर एक स्टैंडर्ड ब्लॉक 217 मीटर लंबा और 73000 टन से ज्यादा वजनी है. इस प्रोजेक्ट ने मई 2026 में तब इतिहास रच दिया, जब पहला भारी-भरकम ब्लॉक डेनमार्क के तट के पास समंदर की तलहटी में सफलतापूर्वक फिट कर दिया गया. इसके साथ ही प्रोजेक्ट ऑन-साइट निर्माण से निकलकर सीधे अंडर-वाटर इंस्टॉलेशन फेज में आ चुका है.
ये सिर्फ समय बचाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह यूरोप का एक मेगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है. यह टनल फोर-लेन मोटरवे और बिजली से चलने वाली डबल-ट्रैक रेलवे लाइन से लैस होगी. इससे न केवल पर्यटकों का आना-जाना सुगम होगा, बल्कि माल ढुलाई (बिजनेस कार्गो) बेहद तेज और भरोसेमंद हो जाएगी. यह कदम पर्यावरण के लिहाज से भी बड़ा है, क्योंकि इसके बाद गाड़ियों का ट्रैफिक सीधे इको-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर शिफ्ट हो सकेगा.
शुरुआती योजना के मुताबिक इस टनल को सड़क और रेल दोनों के लिए एक साथ खोला जाना था, लेकिन अब रणनीति बदल गई है. प्रोजेक्ट अधिकारियों के अनुसार, ये टनल दो चरणों में लाइव होगी:
1. पहला चरण: सबसे पहले गाड़ियों के लिए सड़क मार्ग (मोटरवे) खोला जाएगा.
2. दूसरा चरण: रेलवे ट्रैक को बाद में चालू किया जाएगा, क्योंकि जर्मनी की तरफ अभी कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी है.
डेनमार्क की तरफ निर्माण की अपनी चुनौतियां थीं, तो वहीं जर्मनी के समुद्री इलाके में सख्त पर्यावरण नियमों और पानी के नीचे होने वाले शोर (अंडरवाटर नॉइज) को लेकर मिलने वाली मंजूरियों के चलते थोड़ा वक्त लग रहा है. बहरहाल, मुश्किलें जो भी हों, बाल्टिक सागर के नीचे चल रहा ये मिशन अब रुकने वाला नहीं है.