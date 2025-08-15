खूंखार गैंगस्टर के साथ महिला पुलिस अधिकारी के अनैतिक संबंध! मोबाइल पर करती थी अश्लील बातें, अब खानी पड़ सकती है जेल की हवा
खूंखार गैंगस्टर के साथ महिला पुलिस अधिकारी के अनैतिक संबंध! मोबाइल पर करती थी अश्लील बातें, अब खानी पड़ सकती है जेल की हवा

रिपोर्ट के अनुसार, गिब्सन ने उस अपराधी की मां को 900 से अधिक मैसेज भेजे थे जो इस रिश्ते की गहराई और गंभीरता को दर्शाता है. आरोप है कि गिब्सन और कैदी के बीच फोन पर यौन बातचीत भी हुई थी, जो कि जेल नियमों और नैतिकता दोनों का घोर उल्लंघन है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:31 PM IST
female-officer-immoral-relation-with-gangster
female-officer-immoral-relation-with-gangster

ब्रिटेन की जेल की महिला पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी के विपरीत एक खूंखार गैंगस्टर के प्यार में पड़ गई. दोनों के बीच फोन पर अश्लील बातें और चिट्ठियों का लेन-देन हुआ. वहीं जब इस मामले की भनक आला अधिकारियों को हुई तो जांच बैठाई गई और महिला पुलिस अधिकारी को एक गैंगस्टर के साथ जुड़े ऐसे शर्मनाक कृत्य में पकड़ा गया. इसके बाद पुलिस ने महिला अधिकारी के घर की तलाशी भी जिसमें उन्हें कैश और गांजा बरामद हुआ.

अब इस 26 वर्षीय महिला पुलिस अधिकारी मेगन गिब्सन को अब कोर्ट में सजा का सामना कर पड़ सकता है. इस पुलिस अधिकारी को सजा का ऐलान नवंबर महीने में किया जा सकता है. ब्रिटेन की जेल में हुई इस घटना ने वहां के जेल अधिकारियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना से यह दिखाई देता है कि कैसे प्यार और गलत फैसले की वजह से किसी का भी करियर कभी भी बर्बाद हो सकता है.

गैंगस्टर के साथ अवैध संबंधों में पड़ी महिला पुलिस अधिकारी
ब्रिटेन के वेस्ट यॉर्कशर में एचएम प्रिजन वीलस्टन में तैनात 26 वर्षीय जेल अधिकारी मेगन गिब्सन अपने पद की गरिमा को दरकिनार कर एक अपराधी के साथ अवैध संबंधों में उलझ गई. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, गिब्सन ने न सिर्फ इस अपराधी से निजी संबंध बनाए, बल्कि उसकी मदद से उसे जेल के प्रतिबंधित हिस्सों तक भी पहुंचा दिया, जो सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है. इतना ही नहीं, गिब्सन जेल से बाहर भी उसकी मुलाकात करती रही. उसने अपराधी के पुनर्वास आवास पर जाकर उससे निजी रूप से संपर्क बनाए रखा. यह पूरा मामला अब जेल प्रशासन और कानून-व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें एक अधिकारी ने न केवल पेशेवर आचरण तोड़ा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में डाल दिया था.

फोन पर अश्लील बातों के अलावा चिट्ठियों में गंदी बातें
रिपोर्ट के अनुसार, गिब्सन ने उस अपराधी की मां को 900 से अधिक मैसेज भेजे थे जो इस रिश्ते की गहराई और गंभीरता को दर्शाता है. आरोप है कि गिब्सन और कैदी के बीच फोन पर यौन बातचीत (फोन सेक्स) भी हुई थी, जो कि जेल नियमों और नैतिकता दोनों का घोर उल्लंघन है. यह सब कुछ वीलस्टन जेल में घटित हुआ था. ये लगभग 900 कैदियों की क्षमता वाली सी कैटेगिरी की जेल है. मामले की सुनवाई के दौरान वकील लुईस राइक ने कोर्ट को बताया कि एक पत्र से यह भी खुलासा हुआ है कि कैदी ने गिब्सन का वेप (vape) लाने के लिए धन्यवाद दिया.

चिट्ठी में दावा, दोनों के बीच अवैध संबंध
पत्र में दोनों के बीच 'किस' (चुंबन) का भी जिक्र किया गया था, जिससे साबित होता है कि दोनों के बीच भावनात्मक के साथ शारीरिक संबंध भी बने हो. हालांकि उन्होंने ये भी कहा, 'दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए या नहीं? इस बात का मैं दावा नहीं करता हूं लेकिन पत्र में लिखी बातों से ऐसा साबित हो रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'जेल में अपराधी के साथ यह अनैतिक संबंधों का मामला है, जिनमें यौन गतिविधियों की बातों का जिक्र करते कई पत्र शामिल हैं.' साथ ही खबर ये भी है कि गैंगस्टर बड़े अपराधिक गुट का सदस्य है.

ब्रिटेन की जेल व्यवस्था की नींव को जोरदार झटका
महिला अधिकारी के घर से छापेमारी में पुलिस यह मामला ब्रिटेन की जेल व्यवस्था की नींव को झकझोर देने वाला है. गिब्सन को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है. अब यह मामला नवंबर में दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, जहां गिब्सन को अपने किए का कानूनी हिसाब देना होगा. यह घटना एक चेतावनी है कि जब कोई जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति निजी भावनाओं को कर्तव्य से ऊपर रखता है, तोसिर्फ उसका करियर बल्कि पूरी व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है.

