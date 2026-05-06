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Hindi Newsदुनियारूसी रैपर नवाई थे या...? मॉस्को की सड़कों पर 6 करोड़ की फेरारी बनी कबाड़! बिना नंबर प्लेट की कार,उड़े परखच्चे; सस्पेंशन टूटा, पहिए हुए अलग

रूसी रैपर नवाई थे या...? मॉस्को की सड़कों पर 6 करोड़ की फेरारी बनी 'कबाड़'! बिना नंबर प्लेट की कार,उड़े परखच्चे; सस्पेंशन टूटा, पहिए हुए अलग

Ferrari 488 pista crash in moscow: मॉस्को में एक बिना नंबर प्लेट वाली फेरारी 488 पिस्ता तेज रफ्तार के कारण ट्रैफिक सिग्नल से टकराकर पूरी तरह कबाड़ बन गई है, जिसकी कीमत करीब 7.35 लाख डॉलर थी. कार चलाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, जबकि रिपोर्ट्स में इस कार का कनेक्शन रूसी रैपर नवाई से जोड़ा जा रहा है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 06, 2026, 07:45 AM IST
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रूसी रैपर नवाई थे या...? मॉस्को की सड़कों पर 6 करोड़ की फेरारी बनी 'कबाड़'! बिना नंबर प्लेट की कार,उड़े परखच्चे; सस्पेंशन टूटा, पहिए हुए अलग

Ferrari 488 pista crash in moscow: मॉस्को में एक महंगी स्पोर्ट्स कार का बड़ा हादसा सामने आया है. बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट वाली एक फेरारी कार तेज रफ्तार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. ये घटना शहर के बीचों-बीच हुई, जिससे आसपास के लोगों में हलचल मच गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा 5 मई को हुआ है. हादसे की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक ये कार फेरारी 488 पिस्ता मॉडल थी, जिसकी कीमत करीब 7 लाख 35 हजार डॉलर बताई जा रही है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कार रूसी रैपर नवाई की हो सकती है. हादसे के वक्त कार काफी तेज स्पीड में थी. अचानक चालक का कंट्रोल बिगड़ गया और कार सड़क किनारे लगे ट्रैफिक सिग्नल से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के कई हिस्से पूरी तरह टूट गए.

पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है वो कार

वहां खड़े लोगों के मुताबिक, टक्कर के बाद कार की हालत बेहद खराब हो गई. कार का सस्पेंशन पूरी तरह टूट गया. पहिए भी अलग हो गए. देखने से साफ लग रहा था कि कार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस कार को ठीक करना लगभग नामुमकिन है. यानी वो पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है.

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बिना नंबर प्लेट की कार

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हादसे के समय कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी. इससे मामले को लेकर और सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कार चला रहे व्यक्ति रैपर नवाई हो सकते हैं. हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. उसने घटनास्थल पर रुककर कोई जानकारी नहीं दी. इस वजह से जांच और भी मुश्किल हो गई है. अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कार बिना नंबर प्लेट के सड़क पर कैसे चल रही थी.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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