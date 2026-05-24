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Hindi NewsExplainerExplainer: भारत के लिए बज गई खतरे की घंटी, प्रजनन दर में गिरावट; पड़ोसी देशों में कैसे हैं हाल?

Explainer: भारत के लिए बज गई खतरे की घंटी, प्रजनन दर में गिरावट; पड़ोसी देशों में कैसे हैं हाल?

TFR: दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत की जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है. यहां फिलहाल औसतन एक महिला करीब 2 बच्चों को जन्म दे रही है, हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए यह आंकड़ा 2.1 होना चाहिए. भारत के पड़ोसी देशों खासकर एशियाई देशों की क्या स्थिति हैं. आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 25, 2026, 12:02 AM IST
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India's Total Fertility Rate TFR: दुनिया के देश गंभीर चिंताजनक जनसांख्यिकीय बदलाव का सामना कर रहे हैं. वैश्विक लेवल पर प्रजनन दर तेजी से नीचे गिरी है. भारत भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है. भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2024 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) घटकर 1.9 पर पहुंच गई है. यानी भारत के लोग पहले के मुकाबले कम बच्चे पैदा कर रहे हैं. देश की महिलाएं अपने जीवनकाल में पहले के मुकाबले कम बच्चों को जन्म दे रही हैं.

जन्म दर में गिरावट और फर्टिलिटी रेट दो अलग-अलग विषय होते हुए भी कहीं न कहीं आपस में जुड़े हैं. एक्सपर्ट जन्म दर में गिरावट को चिंताजनक बताते हुए इसकी वजह बता रहे हैं.

भारत में क्या है स्थिति?

भारत की प्रजनन दर कम हुई तो इसके दुस्प्रभावों से बचने के लिए आंध्र प्रदेश ने तीसरे और चौथे बच्चे वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता देने का मन बनाया. एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका महाद्वीप तक के देशों की जन्मदर में गिरावट आई है. इससे भारत का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने और जनसंख्या तेजी से घटने के आसार नजर आ रहे हैं.

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एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होने से भारत का हाल चीन जैसा हो सकता है, जहां एक समय बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा हो गई थी. दक्षिण भारत के कई राज्यों में बुजुर्गों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है.

भारत में अब लोग पहले के मुकाबले कम बच्चे पैदा कर रहे हैं. सरकार की नई रिपोर्ट कहती है कि देश में औसतन एक महिला अब 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है. पहले आमतौर पर हर परिवार में 3 से 4 बच्चे होना आम बात थी, अब ज्यादातर परिवार 1 या 2 बच्चों तक ही सीमित हो चुके हैं.

किन वजहों से कम हो रही जन्म दर?

इस प्रवृत्ति को बढ़ती जीवन लागत, देर से विवाह, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बदलते सामाजिक स्वरूपों से जोड़ते हैं. सरकारें बढ़ती उम्र वाली आबादी, घटते कार्यबल और स्वास्थ्य सेवा एवं पेंशन प्रणालियों पर दीर्घकालिक दबाव को लेकर चिंतित हैं. इस डाटा के आने के बाद देश की राज्य सरकारों की चिंता यह है कि अगर जन्म दर लगातार घटती रही, तो आने वाले समय में बुजुर्गों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और काम करने वाले युवाओं की कमी हो सकती है. इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

6 राज्यों में ठीक है स्थिति

देश के सिर्फ 6 राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ही ऐसे राज्य रह गए हैं जहां अब भी परिवारों में बच्चों की संख्या ज्यादा है. बाकी राज्यों में जन्म दर इतनी कम हो गई है कि आने वाले समय में वहां सब जगह बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. बिहार में अभी भी बड़े परिवार ज्यादा हैं. वहां अभी महिलाएं औसतन करीब 3 बच्चों को जन्म दे रही है. जबकि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह संख्या सिर्फ लगभग 1 रह गई है.

पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?

चीन में 2025 में जन्म दर रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई है. सरकार की ओर से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कई तरह की योजनाएं और आर्थिक मदद देने के बावजूद देश की आबादी लगातार चौथे साल कम हुई है. चीन की जन्म दर घटकर प्रति 1,000 लोगों पर सिर्फ 5.63 रह गई. वहीं मृत्यु दर बढ़कर प्रति 1,000 लोगों पर 8.04 पहुंच गई, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है. 2025 के अंत तक चीन की आबादी करीब 34 लाख घटकर करीब 1.4 अरब रह गई.

भारत के लिए दिया जा रहा चीन का उदाहरण

चीन ने 2016 में अपनी लंबे समय तक लागू रही सिंगल चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दो बच्चों को पैदा करने की इजाजत दी थी. ये आइडिया फ्लॉप रहा. 2021 में सरकार ने लोगों को तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत दी. इसके बावजूद जन्म दर में गिरावट और तेज हो गई. बुजुर्ग होती आबादी और कमजोर पड़ती इकॉनमी से परेशान चीन की सरकार लगातार युवाओं को शादी करने और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

पाकिस्तान-बांग्लादेश की क्या है स्थिति?

United Nations Population Fund की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जन्म दर करीब 3.5 यानी भारत से अधिक ऊंची है. शहबाज शरीफ की सरकार भी बच्चों को ऊपर वाले की नेमत मानती है. पाकिस्तान में सरकार किसी भी पार्टी की हो वहां जन्म दर हाई ही रहती है. वहीं, बांग्लादेश ने शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के बल पर अपनी जन्म दर को नियंत्रित करके इसे लगभग 2.1 के आदर्श स्तर पर ला दिया है.

भारत एशिया महाद्वीप में आता है. ऐसे में पहले भारत का ही हिस्सा रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अन्य एशियाई देशों का हाल आपको बताते हैं. 

 

Asia Pacific Population Report 2025

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से घट रही जन्म दर

कई देशों में आबादी स्थिर रखने के स्तर से नीचे पहुंची प्रजनन दर

भारत सहित कई एशियाई देशों में घट रही है प्रति महिला औसत जन्म संख्या
देश / क्षेत्र प्रजनन दर
अफगानिस्तान 4.7
पाकिस्तान 3.5
पापुआ न्यू गिनी 3.0
मंगोलिया, तिमोर-लेस्ते 2.6
कंबोडिया 2.5
लाओस 2.4
बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार 2.1
भारत, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम 1.9
उत्तर कोरिया 1.8
ब्रुनेई 1.7
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1.6
मलेशिया, मालदीव 1.5
भूटान 1.4
जापान, थाईलैंड 1.2
चीन, सिंगापुर 1.0
हांगकांग, मकाऊ, दक्षिण कोरिया 0.7

Source: Asia-Pacific Demographic Estimates 2025

हालांकि 2024 में आई oecd.org की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे एशिया में कुल प्रजनन दर 2044 तक घटकर 1.61 और 2064 तक 1.58 रहने का अनुमान है. वहीं OECD देशों में यह औसत 2044 तक 1.51 हो सकता है. दक्षिण कोरिया में यह दर सबसे कम 0.98 तक पहुंचने की आशंका है.

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य के अनुमान पूरी तरह तय नहीं हैं और इनमें काफी अनिश्चितता है. कुछ अनुमान बताते हैं कि 2064 तक एशियाई देशों की जन्म दर 1.16 तक गिर सकती है, जबकि कुछ अन्य अनुमानों में यह 2.01 तक भी पहुंच सकती है. 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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