'लड़ो या मरो' कोई दूसरा रास्ता नहीं... एलन मस्क क्यों लंदन में भड़के विरोध को दे रहे हवा?
दुनिया

'लड़ो या मरो' कोई दूसरा रास्ता नहीं... एलन मस्क क्यों लंदन में भड़के विरोध को दे रहे हवा?

लंदन में भड़के विरोध पर अब एलन मस्क का बयान सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि अब कीर स्टार्मर की अगुआई वाली लेबर सरकार को गिराने की जरूरत है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:42 PM IST
ANI
ANI

London Protest: ब्रिटेन में इमिग्रेशन के खिलाफ आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया था. जानकारी के मुताबिक, कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शनों में लगभग 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे. इस बीच, इस आंदोलन को और हवा देने का काम अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने किया है. मस्क ने भीड़ से कहा कि आप यहां एक मौलिक स्थिति में हैं. उन्होंने दावा किया कि वामपंथी हत्या और हत्या का जश्न मनाने वाली पार्टी है. चाहे आप हिंसा चुनें या नहीं, हिंसा आपकी ओर आ रही है. या तो आप इसका प्रतिकार करेंगे या फिर मर जाएंगे. मस्क ने कहा कि अब ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है. प्रदर्शनकारियों के पास केवल दो विकल्प हैं, लड़ो या मर जाओ.

मस्क बोले लेबर सरकार को गिराने की जरूरत

मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि अब कीर स्टार्मर की अगुआई वाली लेबर सरकार को गिराने की जरूरत है. आपेक पास चार साल का वक्त नहीं है. आने वाले चुनाव में अभी बहुत वक्त है. पहले ही कुछ होना चाहिए. संसद भंग होनी चाहिए और दोबारा वोटिंग होनी चाहिए. मस्क ने कहा कि हमारे दोस्त चार्ली किर्क को मार दिया गया और वामपंथी इसका जश्न मना रहे हैं. हमें एक मिनट ठहरकर सोचना होगा कि हिंसा रोकने का कोई उपाय नहीं है. ऐसे में लड़ने के लिए तैयार रहना ही एक मात्र रास्ता है. बता दें, इस रैली में उमड़े लाखों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से देश में मौजूद सभी घुसपैठियों और अप्रवासियों को बाहर निकालने की मांग की. रॉबिंसन की विराट रैली में इस्लामिक आतंकवाद पर चिंता जताते हुए बैनर लहराए गए. उन्होंने देश में बढ़े क्राइम ग्राफ की वजहें गिनाते हुए सरकार से फौरन एक्शन लेने की मांग की है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Elon Musk

;