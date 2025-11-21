Advertisement
Dubai Fighter Jet Crashes: दुबई एयरशो में भीषण हादसा, भारत का Tejas फाइटर जेट क्रैश; पायलट की मौत, देखें भयानक वीडियो

Dubai Tejas Fighter Jet Crashes: दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान जब फाइटर जेट भीड़ के सामने प्रदर्शन कर रहा था तभी ये हादसा हुआ. इंडियन HAL तेजस लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 2:10 बजे क्रैश हो गया. 

 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:46 PM IST
Indian Fighter Jet Tejas Crashes in Dubai: शुक्रवार को दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान Tejas फाइटर प्लेन क्रैश हो गया. इंडियन HAL तेजस लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 2:10 बजे क्रैश हो गया. एयर शो के दौरान जब फाइटर जेट भीड़ के सामने प्रदर्शन कर रहा था तभी ये हादसा हुआ. अभी हादसे में ये बात साफ नहीं हो पाई है कि पायलट बचा है या नहीं. हादसे के बाद एयरपोर्ट पर काले धुएं का गुबार छा गया. भीड़ में मौजूद लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. 

न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक, यह तुरंत साफ़ नहीं हो पाया कि पायलट इजेक्ट हुआ या नहीं. खबर है कि तेजस के क्रैश होने के बाद अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहां एयर शो चल रहा था उसके चारो ओर काले धुएं का बड़ा गुबार छा गया. तेजस एयरक्राफ्ट से जुड़ा यह दूसरा क्रैश है, पहला 2024 में जैसलमेर के पास हुआ था.

 

हर दो साल में होने वाला दुबई एयर शो अभी चल रहा है, जो होस्ट कैरियर एमिरेट्स की 40वीं सालगिरह के साल में हो रहा है. यह शो वेपन इंडस्ट्री के लिए एक स्टेज बन गया और लंबी दूरी की कैरियर एमिरेट्स और उसकी कम लागत वाली सिस्टर एयरलाइन फ्लाईदुबई, दोनों को बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर मिले. हर दो साल में होने वाला दुबई एयर शो अभी चल रहा है, जो होस्ट कैरियर एमिरेट्स की 40वीं सालगिरह के साल में हो रहा है. यह शो वेपन इंडस्ट्री के लिए एक स्टेज बन गया और लंबी दूरी की कैरियर एमिरेट्स और उसकी कम लागत वाली सिस्टर एयरलाइन फ्लाईदुबई, दोनों को बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर मिले.

 

हादसे में पायलट की मौत, IAF ने किया कंफर्म
आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान IAF तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट में पायलट को जानलेवा चोटें आईं. IAF को जान के नुकसान पर गहरा दुख है और वह इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई जा रही है.

HAL का बनाया हुआ सिंगल सीटर तेजस फाइटर जेट क्रैश
चश्मदीदों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, यह एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का बनाया हुआ एक सिंगल-सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) – लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 2:10 बजे क्रैश हुआ. पायलट की हालत या इजेक्ट हुआ या नहीं, इस बारे में अधिकारियों की तरफ से तुरंत कोई कन्फर्मेशन नहीं आया. इंडियन एयर फोर्स के ऑफिशियल बयान का इंतजार है.

यह क्रैश हर दो साल में होने वाले दुबई एयर शो के दौरान हुआ
यह क्रैश दुनिया के सबसे बड़े एविएशन एग्जीबिशन में से एक, हर दो साल में होने वाले दुबई एयर शो के दौरान हुआ. इस इवेंट में इस हफ्ते कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें एमिरेट्स और फ्लाई दुबई द्वारा कई अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट ऑर्डर शामिल हैं. यह एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का बनाया हुआ एक सिंगल-सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) है. यह क्रैश हर दो साल में होने वाले दुबई एयर शो के दौरान हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन एग्ज़िबिशन में से एक है. इस इवेंट में इस हफ़्ते कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें एमिरेट्स और फ़्लाईदुबई द्वारा कई अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट ऑर्डर शामिल हैं.

