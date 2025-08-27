'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?

India-Fiji Relations: फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका रविवार 24 अगस्त 2025 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे. इस दौरान मंगलवार 26 अगस्त 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने पीएम से कहा,' हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप उन असहज स्थितियों को आराम से झेल सकते हैं.' उनका यह इशारा अमेरिका के भारतीय वस्तु पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ की ओर था.

दिल्ली पहुंचे फिजी के प्रधानमंत्री

पीएम राबुका ने सप्रू हाउस में भारतीय वैश्विक परिषद ( ICWA) की ओर से दिल्ली में आयोजित 'शांति का महासागर' विषय पर अपनी बात रखने के बाद लोगों के बीच पीएम के साथ अपनी बातचीत शेयर की. उनकी इस यात्रा का मकसद भारत के साथ व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और केपैसिटी बिल्डिंग जैसे कई सेक्टरों में फिजी के संबंधों को मजबूत करना है. बता दें कि भारत और फिजी ने सोमवार 25 अगस्त 2025 को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया.

फिजी-भारत के संबंध

आयोजन में पीएम मोदी और राबुका ने समग्र द्विपक्षीय सहयोग को बढा़ने को लेकर भी बातचीत की. ICWA में राबुका के लेक्चर के बाद एक उनसे कई देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत और शांति का महासागर को लेकर सवाल किया गया. इसको लेकर राबुका ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई व्यक्तिगत वार्ता नहीं हुई है. उन्होंने कहा,' मैंने रूसी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक का आग्रह किया है. मेरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है.'

'कुछ लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं...'

राबुका ने अपने बयान में आगे कहा,' कल जब हमने बातचीत की तो पीएम मोदी ने हमारी भावनाओं और अवधारणा को दोहराया.' उन्होंने कहा,' अब, जो कुछ हो रहा है उसका असर अमेरिका के साथ आप रिश्तों पर पड़ रहा है. शुल्कों की हालिया घोषणाएं... मैंने पीएम मोदी से कहा कि कुछ लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप उन असहज स्थितियों को झेल सकते हैं.'

FAQ

फिजी के प्रधानमंत्री भारत क्यों आए थे?

फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका की भारत यात्रा का उद्देश्य व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में फिजी और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना था.

भारत और फिजी के बीच क्या समझौते हुए?

भारत और फिजी ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया और स्वास्थ्य, रक्षा, जलवायु सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए.