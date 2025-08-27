'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?
Advertisement
trendingNow12898409
Hindi Newsदुनिया

'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?

Fiji PM In India: भारत दौरे पर पहुंचे फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया है. उनका यह बयान काफी चर्चाओं में है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 27, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?

India-Fiji Relations: फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका रविवार 24 अगस्त 2025 को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे. इस दौरान मंगलवार 26 अगस्त 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने पीएम से कहा,' हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप उन असहज स्थितियों को आराम से झेल सकते हैं.' उनका यह इशारा अमेरिका के भारतीय वस्तु पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ की ओर था.  

दिल्ली पहुंचे फिजी के प्रधानमंत्री 
पीएम राबुका ने सप्रू हाउस में भारतीय वैश्विक परिषद ( ICWA) की ओर से दिल्ली में आयोजित 'शांति का महासागर' विषय पर अपनी बात रखने के बाद लोगों के बीच पीएम के साथ अपनी बातचीत शेयर की. उनकी इस यात्रा का मकसद भारत के साथ व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और केपैसिटी बिल्डिंग जैसे कई सेक्टरों में फिजी के संबंधों को मजबूत करना है. बता दें कि भारत और फिजी ने सोमवार 25 अगस्त 2025 को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया.    

ये भी पढ़ें- भारत ने इस तालिबानी मंत्री को दिया था आने का निमंत्रण, ऐसा फंसा 'फच्‍चर'; कैंसिल हो गई विजिट

Add Zee News as a Preferred Source

फिजी-भारत के संबंध 
आयोजन में पीएम मोदी और  राबुका ने समग्र द्विपक्षीय सहयोग को बढा़ने को लेकर भी बातचीत की. ICWA में राबुका के लेक्चर के बाद एक उनसे कई देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत और शांति का महासागर को लेकर सवाल किया गया. इसको लेकर राबुका ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई व्यक्तिगत वार्ता नहीं हुई है. उन्होंने कहा,' मैंने रूसी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक का आग्रह किया है. मेरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है.'   

ये भी पढे़ं- व्यापार की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया, 7 फाइटर जेट गिर चुके थे, ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर अलापा राग

'कुछ लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं...' 
राबुका ने अपने बयान में आगे कहा,' कल जब हमने बातचीत की तो पीएम मोदी ने हमारी भावनाओं और अवधारणा को दोहराया.' उन्होंने कहा,' अब, जो कुछ हो रहा है उसका असर अमेरिका के साथ आप रिश्तों पर पड़ रहा है. शुल्कों की हालिया घोषणाएं... मैंने पीएम मोदी से कहा कि कुछ लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप उन असहज स्थितियों को झेल सकते हैं.'  

FAQ

फिजी के प्रधानमंत्री भारत क्यों आए थे?
फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा राबुका की भारत यात्रा का उद्देश्य व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में फिजी और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना था. 

भारत और फिजी के बीच क्या समझौते हुए?
भारत और फिजी ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया और स्वास्थ्य, रक्षा, जलवायु सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Fiji

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;