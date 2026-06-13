विदेश मंत्री के इस बयान के बाद फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन का रिएक्शन वायरल हो रहा है. एस जयशंकर और एलिना वाल्टोनेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इसके बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की. इस दौरान फिनलैंड की विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों देशों की ओर से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस पर जयशंकर मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि आपको यह नहीं कहना चाहिए था. विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस हाजिरजवाबी से वाल्टोनेन पहले थोड़ा चौंकीं और फिर वह हंस पड़ीं. उनका यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है.