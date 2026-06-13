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'आपको ये नहीं कहना था...,' एस जयशंकर की हाजिरजवाबी पर हंस पड़ीं फिनलैंड की मंत्री, वायरल हुआ रिक्शन

S Jaishankar Finland Visit: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का फिनलैंड दौरा इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होंने यूरोप में बैठकर ही वहां के नेताओं की बोलती बंद कर दी. इसको लेकर अब फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 13, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:04 PM IST
'आपको ये नहीं कहना था...,' एस जयशंकर की हाजिरजवाबी पर हंस पड़ीं फिनलैंड की मंत्री, वायरल हुआ रिक्शन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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