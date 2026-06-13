World News In Hindi: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के दौरे पर यूरोपीय नेताओं की बोलती बंद कर दी थी. उन्होंने वहां पत्रकारों की ओर से भारत के रूसी तेल खरीदने और उसके प्रति सहानुभूति दिखाने का आरोप लगाया. इसको लेकर एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार बेचता है, फिर भी भारत की नीतियों के खिलाफ ही उंगली उठाता है. एस जयशंकर ने कहा था,' किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं किया गया. काश मैं भारत के संदर्भ में यूरोप के हथियारों के बारे में भी ऐसा कह पाता.'
विदेश मंत्री के इस बयान के बाद फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन का रिएक्शन वायरल हो रहा है. एस जयशंकर और एलिना वाल्टोनेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इसके बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की. इस दौरान फिनलैंड की विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों देशों की ओर से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस पर जयशंकर मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि आपको यह नहीं कहना चाहिए था. विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस हाजिरजवाबी से वाल्टोनेन पहले थोड़ा चौंकीं और फिर वह हंस पड़ीं. उनका यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है.
बता दें कि विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है, जब पूरा विश्व जंग, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड और बदलते जियो पॉलिटिक्स इक्वेशन जैसे चुनौतियों का सामना कर है.
Participated in a Panel discussion at Kultaranta Talks with FM Elina Valtonen of Finland, and Assistant FM Lana Nusseibeh of UAE on ‘Emerging Powers and the New Geopolitical Competition https://t.co/S7MQD5wwFc
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 11, 2026
एस जयशंकर ने फिनलैंड पहुंचने के बाद अपनी समकक्ष एलिना वाल्टोनेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी, जिसमें मुख्य मुद्दे टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिजिटल इनोवेशन, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और रक्षा सहयोग थे. इसके साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई.
इस बैठक में दोनों देशों के नेताओं की ओर से भारत-फिनलैंड के संबंधों को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया. फिनलैंड की इच्छा है कि वह भारत के साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाए. वहीं यूरोप भी लगातार भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है. भारत-फिनलैंड ने डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी को शेयर करने और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने पर सहमति जताई है.
विदेश मंत्री के दौरे पर रूस-यूक्रेन जंग और रूस से तेल खरीदने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. पश्चिमी देश लंबे समय से भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर सवाल खड़े कर रही है. हालांकि, फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन की ओर से सार्वजनित तौर पर इसके लिए भारत का समर्थन किया गया. मंत्री ने कहा कि भारत ने मॉस्को से ऑयल खरीदते समय पश्चिमी देशों की ओर से निर्धारित प्राइस कैप व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया है.