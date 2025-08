अचानक सड़क के अंदर से धधकने लगी आग, डरावना मंजर देख कांपी लोगों की रूह, मची अफरा-तफरी

Viral Video: आपने कभी-कभार हकीकत में या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा होगा कि सड़क पर मौजूद मैनहोल का ढक्कन हटने से अचानक तेजी से पानी ऊपर आता है लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मैनहोल से भयंकर आग बाहर आई है. वायरल वीडियो अमेरिका के ब्रुकलिन शहर की बताई जा रही है.

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सड़क के बीचों-बीच एक मैनहोल (नाले का ढक्‍कन) से अचानक एक भयंकर आग का गोला बाहर निकला. तेज आग की लपटें हवा में ऊपर तक उठीं और वहां मौजूद लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. ये पूरा हादसा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

FROM TRAFFIC TO FIREBALL: BROOKLYN MANHOLE GOES FULL MICHAEL BAY

One second it’s traffic, the next - a fireball erupts from a manhole on Central Ave in Bushwick, launching metal into the air and setting a car ablaze.

Locals screamed, alarms wailed, and the deli nearly went up… pic.twitter.com/wCyS2DWi0g

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 1, 2025