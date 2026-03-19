ईरान से जंग बीच में छोड़कर चल दिया अमेरिकी 'महाबली'! लाल सागर से लौटते ही टेंशन में ट्र्ंप?

USS Gerald R. Ford: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध भीषण होता जा रहा है. इस बीच अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर की पोल खुलते नजर आ रही है. खबर है कि जंग तेहरान से जंग के मध्य ही अमेरिका की ताकत माने जाने वाले USS जेराल्ड आर. फोर्ड को अस्थायी तौर से हटाया जा रहा है.

दरअसल, हाल में ही अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड आग की चपेट में आ गया था. 12 मार्च को इस विमानवाहक के मुख्य लॉन्ड्री क्षेत्र में आग लगी थी, जो धीरे-धीरे जहाज के कई हिस्सों में फैल गई. आग को काबू करने में 30 घंटे से अधिक का समय लगा. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि USS जेराल्ड आर. फोर्ड को लाल सागर से यूएस नेवी के क्रेटे (ग्रीस) स्थित सौदा बे बेस की ओर जा रहा है, वहां पर इस विमानवाहक की मरम्मत की जाएगी.

आग की घटना में तीन नाविक घायल

अमेरिकी नौसेना ने बताया कि विमानवाहक में जो आग लगी थी, वह युद्ध से जुड़ी नहीं थी. वह एक आंतरिक घटना के कारण लगी थी. इस हादसे में कम से कम तीन नाविकों के घायल होने की भी खबर है. घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर ले जाया गया है. सभी की हालत स्थिर है. विमानवाहक में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है और आगे की जांच की जा रही है. आग के कारण जहाज पर बुरा असर पड़ा है.

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सोने के लिए भी नहीं बची जगह

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आग के कारण जहाज पर मौजूद नाविकों और क्रू मेंबर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. विमानवाहक में मौजूद लोगों को फर्श, टेबल और अन्य अस्थायी जगहों पर सोना पड़ा. बताया गया है कि इस जहाज पर कुल 4500 से अधिक नाविक और क्रू मेंबर सवार हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि आग के कारण जहाज के इंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इसका संचालन सामान्य तरीके से जारी है.

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