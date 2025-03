172 मुसाफिरों से भरे विमान में लगी आग, धुआं-धुआं हुआ एयरपोर्ट; चीखते-चिल्लाते रहे लोग

Fire in American Airlines Plane: अमेरिका में गुरुवार की शाम एक और विमान हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान में डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लग गई. विमान ने जैसे ही आग पकड़ी तो हड़कंप मच गया और बचाव कार्य शुरू किया गया. विमान में मौजूद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर गेट C38 पर खड़े विमान में यह घटना घटी. जहां से काले धुएं के गुबार उठते देखे गए.

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के बाद तुरंत बुझा दी गई और शाम 6:15 बजे तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं थी. अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि यह घटना अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 1006 की थी, जिसे डेनवर एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया था.

BREAKING: American Airlines Plane Erupts in Flames at Denver Airport—Passengers Evacuate in Chaos

This isn’t normal.

An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.

Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke… pic.twitter.com/VWkUm1B1rn

— Brian Allen (@allenanalysis) March 14, 2025