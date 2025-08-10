'Covid-19 वैक्सीन ने मुझे डिप्रेशन में डाला, आते हैं खुदकुशी के ख्याल', अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले की बातों ने चौंकाया

US CDS Headquarter Firing: अमेरिका में एक शख्स ने अटलांटा में मौजूद यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के हेडक्वॉर्टर पर गोलियां चला दीं और इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की. हालांकि शूटर को वहां मौजूद गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद वो एक फॉर्मेसी की दुकान पर गया और वहां जाकर फायरिंग शुरू कर दी. घटना जॉर्डिया राज्य की है. बताया जा रहा है कि हमलावर के पास एक 5 हथियार थे, जिनमें से एक लंबी रायफल भी थी.

पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान पैट्रिक जोसेफ व्हाइट (30) के तौर पर हुई थी. हमलावर के जरिए की गई फायरिंग से CDC की कई इमारतों के शीशे टूट गए. घटना के बाद कर्मचारियों को घर से काम करने या फिर छुट्टी लेने की पेशकश की गई है. पुलिस ने बताया कि हमलावर का कहना है कि वो कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन में है और खुदकुशी करने के जैसे विचार पनप रहे हैं. हमलावर के पिता का कहना है कि जब से उसका कुत्ता मरा है, तभी से वह बहुत परेशान है और वैक्सीन को लेकर नाराज रहता है, अक्सर लोगों से वह वैक्सीन के खिलाफ बात करता रहता है.

क्यों भड़क रहा वैक्सीन को लेकर गुस्सा?

स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इस घटना पर दुख जताया, लेकिन कुछ पूर्व CDC कर्मचारियों ने कैनेडी को इस माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की. उनका कहना है कि कैनेडी के वैक्सीन विरोधी बयानों से CDC कर्मचारियों के खिलाफ अविश्वास और नफरत बढ़ी है. कैनेडी के दफ्तर में CDC से लगभग 2000 कर्मचारियों को निकाला गया है और बजट में भारी कटौती की गई है. उनका मानना है कि कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को देना गलत है. इससे पहले उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी घटा दी थी.

गाड़ियों से स्टिकर हटाने के निर्देश

इस घटना से CDC में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. कर्मचारियों को अपनी गाड़ियों से पार्किंग स्टिकर हटाने का निर्देश भी दिया गया है. ताकि CDS में काम करने वालों पहचान आसानी से न हो सके. कई कर्मचारियों का कहना है कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और डर है कि भविष्य में भी ऐसे हमले हो सकते हैं.