'Covid-19 वैक्सीन ने मुझे डिप्रेशन में डाला, आते हैं खुदकुशी के ख्याल', अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले की बातों ने चौंकाया
'Covid-19 वैक्सीन ने मुझे डिप्रेशन में डाला, आते हैं खुदकुशी के ख्याल', अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले की बातों ने चौंकाया

US CDS Headquarter Firing: अमेरिका में एक हमलावर ने सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने इस पागलपल की वजह कोरोना वायरस की वैक्सीन को बताया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:26 PM IST
'Covid-19 वैक्सीन ने मुझे डिप्रेशन में डाला, आते हैं खुदकुशी के ख्याल', अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले की बातों ने चौंकाया

US CDS Headquarter Firing: अमेरिका में एक शख्स ने अटलांटा में मौजूद यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के हेडक्वॉर्टर पर गोलियां चला दीं और इमारत के अंदर घुसने की कोशिश की. हालांकि शूटर को वहां मौजूद गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद वो एक फॉर्मेसी की दुकान पर गया और वहां जाकर फायरिंग शुरू कर दी. घटना जॉर्डिया राज्य की है. बताया जा रहा है कि हमलावर के पास एक 5 हथियार थे, जिनमें से एक लंबी रायफल भी थी.

पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान पैट्रिक जोसेफ व्हाइट (30) के तौर पर हुई थी. हमलावर के जरिए की गई फायरिंग से CDC की कई इमारतों के शीशे टूट गए. घटना के बाद कर्मचारियों को घर से काम करने या फिर छुट्टी लेने की पेशकश की गई है. पुलिस ने बताया कि हमलावर का कहना है कि वो कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन में है और खुदकुशी करने के जैसे विचार पनप रहे हैं. हमलावर के पिता का कहना है कि जब से उसका कुत्ता मरा है, तभी से वह बहुत परेशान है और वैक्सीन को लेकर नाराज रहता है, अक्सर लोगों से वह वैक्सीन के खिलाफ बात करता रहता है.

क्यों भड़क रहा वैक्सीन को लेकर गुस्सा?

स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इस घटना पर दुख जताया, लेकिन कुछ पूर्व CDC कर्मचारियों ने कैनेडी को इस माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की. उनका कहना है कि कैनेडी के वैक्सीन विरोधी बयानों से CDC कर्मचारियों के खिलाफ अविश्वास और नफरत बढ़ी है. कैनेडी के दफ्तर में CDC से लगभग 2000 कर्मचारियों को निकाला गया है और बजट में भारी कटौती की गई है. उनका मानना है कि कोविड-19 वैक्सीन बच्चों को देना गलत है. इससे पहले उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी घटा दी थी.

यह भी पढ़ें: कोरोना के बाद चीन में इस बीमारी का कहर, 7000 से ज्यादा मामले आए सामने सरकार कर रही बचाव के उपाय

गाड़ियों से स्टिकर हटाने के निर्देश

इस घटना से CDC में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. कर्मचारियों को अपनी गाड़ियों से पार्किंग स्टिकर हटाने का निर्देश भी दिया गया है. ताकि CDS में काम करने वालों पहचान आसानी से न हो सके. कई कर्मचारियों का कहना है कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और डर है कि भविष्य में भी ऐसे हमले हो सकते हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर: 9152987821 पर संपर्क करें.

ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

COVID 19Firing

;