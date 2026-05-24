कभी डिनर, कभी रैली तो कभी मीटिंग... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुई फायरिंग?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है. ईरान को ट्रंप लगातार धमका रहे हैं, इसी बीच ट्रंप के आवास के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. जिसकी वजह से दुनियाभर में हड़कंप मच गया है, ये गोलीबारी उस समय हुई जब ट्रंप ओवल ऑफिस में मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे. ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप के इर्द- गिर्द हमला हुआ हो, इससे पहले भी ट्रंप के कार्यक्रम या उनके ऊपर गोलीबारी हो चुकी है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

डिनर पार्टी में चली गोली

पिछले 1 महीने के अंदर दो बार ट्रंप के कार्यक्रम में गोली चली है. 25 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन हिल्टन होटल में एक वार्षिक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी की घटना देखी गई थी. यहां डिनर का आयोजन किया गया था. ये गोलीबारी जब हुई उस समय कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. जैसे ही ये हमला हुआ, उसके तुरंत बाद आनन-फानन में ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था. इस गोलीबारी की चर्चा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी थी.

चुनावी रैली में हुआ हमला

इसके अलावा साल 2024 में बटलर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर एक हमलावर ने कई गोलियां चलाईं थी. इस गोलीबारी में एक गोली तो ट्रंप के कान से छुते हुए निकल गई थी. जैसे ही गोलीबारी हुई, ट्रंप के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत ढाल बनाकर उन्हें सुरक्षित बचा लिया.

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पाम बीच के पास हमला

साल 2024 में पाम बीच, फ्लोरिडा स्थित Mar-a-Lago के पास एक हथियारबंद पकड़ा गया था. जिसका मकसद ट्रंप पर हमला करना था, इस दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने फायरिंग भी की थी, हालांकि, ट्रंप को पूरी तरह से बचा लिया गया था और उन्हें बिना नुकसान के सुरक्षित निकाल लिया गया था.

साल 2016 में हमले की कोशिश

इसके अलावा साल 2016 में भी ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की गई थी. जून 2016 में लास वेगास में माइकल स्टीवन सैंडफोर्ड ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की थी, हालांकि, इस हमले से ट्रंप को बचा लिया गया था. साल 2017 में भी एक व्यक्ति ने ट्रंप के काफिले को टक्कर मारने की योजना बनाई थी.