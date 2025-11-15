भारतीयों के खिलाफ हिंसा का गढ़ बन रहा यूरोप... लगातार हमले को लेकर आयरलैंड में हुई पहली गिरफ्तारी

Indians Attack On Ireland : यूरोपीय देश आयरलैंड में लंबे समय बाद भारतीय समुदाय को राहत मिली है. पिछले कुछ समय से वहां भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी हमले देखने को मिले हैं, हालांकि अब इसमें पहली गिरफ्तारी देखने को मिली है. शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को आयरलैंड की नेशनल पुलिस फोर्स 'गार्डा' ने बीते 19 जुलाई 2025 को डबलिन में एक भारतीय अमेजन कर्मचारी पर हुए क्रूर हमले को लेकर 30 साल के एक पुरुष और किशोर को गिरफ्तार किया है. यह भारत में सुर्खियों में आने वाला पहला मामला था.

भारतीय पर हमला

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक गार्डा ने बताया,' दोनों पुरुषों को फिलहाल साउथ डबलिन के गार्डा स्टेशन पर आपराधिक न्याय अधिनियम 1984 के सेक्शन 4 के तहत हिरासत में रखा गया है. मामले को लेकर जांच जारी है.' बता दें कि 40 साल के हाई स्किल्ड भारतीय को टैलाघाट के किल्नामनाघ में गोल चक्कर के पास एक गिरोह ने नंगा कर चाकू घोंप दिया था. वह उसे मरा हुआ छोड़ कर चले गए थे. वह एक हफ्ते पहले ही आयरलैंड पहुंचा था. उसकी पत्नी और 11 महीने का बच्चा भारत में ही था.

ये भी पढ़ें- रूस-यूक्रेन के बाद अब जंग में कूदेंगे वेनेजुएला और अमेरिका? अलर्ट में रखी सेना; US ने तैनात किए एयरक्राफ्ट कैरियर

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय पर हमले को लेकर गिरफ्तारी

घटना को लेकर स्थानीय निवासी जेनिफर मरे ने कहा,' उन्होंने भारतीय नागरिक का माथा फाड़ दिया, सिर पर मुक्का मारा, उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोटें आईं. उन्होंने उसकी पैंट, अंडरवियर, मोबाइल फोन, बैंक कार्ड और जूते सब कुछ निकाल लिए थे. वे उसे आसानी से मार सकते थे.' महिला ने शख्स के सड़क पर गंभीर हालत में पड़े हुए देखा था. बता दें कि आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर कई अन्य हमले किए गए हैं, जिसमें अबतक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें- मुकुट, गहने-रत्न नहीं म्यूजियम में पत्तागोभी देखने आते हैं लोग, ताइवान का है राष्ट्रीय खजाना; ऐसा क्या खास है इसमें?

भारतीय समुदाय ने जताया आभार

घटना को लेकर डबलिन में काम कर रहे पश्चिम बंगाल के एक AI प्रोफेशनल आदित्य मंडल ने कहा,' भारतीय समुदाय इस सकारात्मक घटनाक्रम का स्वागत करता है और आयरिश सरकार, एन गार्डा सिओचाना और भारतीय दूतावास के प्रति हार्दिक आभार जताता है. हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा और दोषियों को सजा मिलेगी.' वहीं आयरलैंड-भारत परिषद के सदस्य आनंद कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी की गरिफ्तारी के लिए कई सारी कानूनी प्रक्रिया होती है इसलिए देरी हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी से भारतीय समुदाय खुश है. ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशों ने दबाव बढ़ाया है.