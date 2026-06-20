H5 Bird Flu Australia: दुनिया के कई देशों में बर्ड फ्लू के फैलने की खबरें सामने आई थी. जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है, इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बर्ड फ्लू के H5 स्ट्रेन का पता लगाया गया है. वैज्ञानिकों ने कहा कि अब यह खतरनाक वायरस दुनिया के सभी महाद्वीपों तक पहुंच चुका है. यह केस जहां से मिला है, वहां पर एक बीमार जायंट पेट्रेल पक्षी में भी वायरस के संदिग्ध संकेत मिले हैं.