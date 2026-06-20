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इस देश में पहली बार H5 बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, खतरनाक वायरस ने उड़ाई सबकी नींद

H5 Bird flu Australia: ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बर्ड फ्लू के H5 स्ट्रेन का पता लगाया गया है. वैज्ञानिकों ने कहा कि अब यह खतरनाक वायरस दुनिया के सभी महाद्वीपों तक पहुंच चुका है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:51 PM IST
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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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