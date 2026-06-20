H5 Bird Flu Australia: दुनिया के कई देशों में बर्ड फ्लू के फैलने की खबरें सामने आई थी. जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है, इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बर्ड फ्लू के H5 स्ट्रेन का पता लगाया गया है. वैज्ञानिकों ने कहा कि अब यह खतरनाक वायरस दुनिया के सभी महाद्वीपों तक पहुंच चुका है. यह केस जहां से मिला है, वहां पर एक बीमार जायंट पेट्रेल पक्षी में भी वायरस के संदिग्ध संकेत मिले हैं.
इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही था जहां पर H5 बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा था. अब यहां भी इस खतरनाक वायरस का पहला केस मिल गया है. कैनबरा में प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री कोलिन्स ने कहा कि यह निराशाजनक खबर है, लेकिन दुनिया भर में बर्ड फ्लू फैल रहा है, इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं है.
इसे लेकर अधिकारियों ने एक आपात बैठक बुलाई है. ताकि पूरे देश में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके. कोलिन्स ने आगे कहा कि हम सभी जानते थे कि हम हमेशा के लिए बर्ड फ्लू-फ्री नहीं रह सकते. H5 स्ट्रेन की वजह से दुनिया भर में पोल्ट्री, जंगली पक्षियों और इससे प्रभावित मैमल्स में गंभीर बीमारी और ज्यादा मौतें हुई हैं.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शनिवार को कहा कि यह चिंता की बात है. हालांकि, सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी. उन्होंने कहा, यह माइग्रेटरी (परदेशी) पक्षियों के जरिए आया है. दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, इसलिए हम पहले से तैयारी कर रहे थे.
H5 स्ट्रेन से सबसे ज्यादा प्रभावित जंगली पक्षियों में वॉटरफाउल, शोरबर्ड, सीबर्ड और शिकारी पक्षी शामिल हैं. इससे समुद्री मैमल्स भी प्रभावित हुए हैं, और बिल्लियों, बकरियों, अल्पाका और सूअर जैसे दूसरे जानवरों में भी इसका पता चला है. यह जानलेवा बीमारी ऑस्ट्रेलियाई जानवरों के खत्म होने के खतरे को और बढ़ा सकती है, जिनमें से कई इस बड़े महाद्वीप के लिए खास हैं.