दुनिया

पहले स्पेस क्राइम मामले में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, पत्नी पर आरोप लगाने वाली महिला ने फोड़ा नया बम

Science News: वर्डेन ने गुरुवार को लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों से झूठ बोलने के दो मामलों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया. 2019 में, वर्डेन ने दावा किया था कि मैकक्लेन ने जनवरी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए उनके पासवर्ड का अनुमान लगाया और उनके बैंक खाता खोल लिया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:09 PM IST
First Space Crime: साल 2019 में एक महिला ने दावा किया था कि उसकी पूर्व एस्ट्रोनॉट पत्नी ने स्पेस से धोखाधड़ी करके उसका बैंक अकाउंट चलाया. अब उसने सबको चौंकाते हुए कहा कि उसने झूठ बोला था. उस वक्त इस घटना को स्पेस में पहला अपराध कहा गया था. लेकिन अब जाकर इसकी सच्चाई सामने आई है. समर वर्डेन (50) को अब फेडरल अधिकारियों से झूठ बोलने के आरोप में 5 साल कैद और 2,21,40,116 रुपये जुर्माना लगाया गया है. उसकी पूर्व पत्नी एनी मैक्लेन नासा की एस्ट्रोनॉट, इराक वॉर वेटरन हैं. जबकि वर्डेन एक पूर्व एयरफोर्स इंटेलिजेंस अफसर हैं. दोनों के बीच एक साल तक कानूनी तकरार चलती रही. 

वर्डेन ने गुरुवार को लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों से झूठ बोलने के दो मामलों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया. 2019 में, वर्डेन ने दावा किया था कि मैकक्लेन ने जनवरी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए उनके पासवर्ड का अनुमान लगाया और उनके बैंक खाता खोल लिया. फेडरल ट्रेड कमीशन और नासा के इंस्पेक्टर जनरल ने इस आरोप की जांच शुरू की.

वर्डेन ने दी गलत जानकारी

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में सामने आया कि वर्डेन ने 2015 में अपनी पत्नी को इन अकाउंट्स का आईडी पासवर्ड दिया था क्योंकि वे दोनों वित्तीय लेनदेन साझा करते थे. उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर एजेंटों से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपना खाता कब खोला और पासवर्ड कब बदला. 

अभियोग के अनुसार, वर्डेन पर नासा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस और फेडरल ट्रेड कमीशन को झूठे बयान देने के दो आरोप लगाए गए थे. 2020 में, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गलती से अकाउंट खोलने की गलत तारीखें दे दी थीं. उन्होंने आगे कहा कि नया अकाउंट बनने के बाद वह पासवर्ड बदल देंगी.

तलाक की दी थी अर्जी

वर्डेन ने 2018 में एक निजी बैंक अकाउंट खोलने के कुछ महीनों बाद तलाक के लिए अर्जी दी थी. मैकक्लेन के वकील ने कहा कि खाते का इस्तेमाल पारिवारिक खर्चों के लिए किया जाता था, इसलिए वह उस अकाउंट का इस्तेमाल करती रहीं. लेकिन वर्डेन ने मैकक्लेन पर जनवरी 2019 में उनकी पहचान चुराने और उस अकाउंट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. लेकिन वर्डेन ने दावा किया कि उन्होंने अपने रिश्ते के दौरान और अलग होने के बाद भी उस खाते का इस्तेमाल जारी रखा, और वर्डेन को इस बारे में सब पता था और उन्होंने उन्हें ऐसा करने से कभी मना नहीं किया.

एनी मैक्लेन से मुलाकात से पहले वर्डेन का एक सरोगेसी से एक बेटा था. उसने मैक्लेन को बेटे को कानूनी तौर पर गोद लेने नहीं दिया था, जिन्होंने साल 2018 में पेरेंटिंग राइट्स साझा करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. उन्होंने दावा किया था कि वर्डेन का गुस्सा बहुत तेज है और वित्तीय लेनदेन को लेकर उनकी हिस्ट्री खराब रही है.  

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

Space Crime

