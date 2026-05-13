ट्रंप ने फिर छेड़ा 51वें राज्य का मुद्दा, क्या अब US का हिस्सा बनेगा वेनेजुएला? कहां दिखा अमेरिकी झंडा?

Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. कनाडा को लेकर कई बार मजाक करने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है. ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिकी झंडे के साथ दिखाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पोस्ट वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बयान के एक दिन बाद आया है. वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने बंदी बना लिया था.

फिर से खुल गए विदेशी तेल सेक्टर

इस हफ्ते की शुरुआत में, US प्रेसिडेंट ने FOX न्यूज को बताया कि वह वेनेजुएला को US का एक नया राज्य बनाने पर विचार कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वेनेजुएला पर उनका कंट्रोल है. मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला संभालने वाली डेल्सी रोड्रिगेज ने वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में सुधार देखा है, और ऐसे सुधार भी पास किए हैं जिनसे वेनेज़ुएला के माइनिंग और तेल सेक्टर विदेशी कंपनियों, खासकर US की कंपनियों के लिए फिर से खुल गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डेल्सी रोड्रिगेज ने कही ये बात

हालांकि, अंतरिम लीडर ने कहा है कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि देश US का हिस्सा बन जाएगा. उनके पोस्ट पर पहुंचने के बाद, वेनेज़ुएला के विपक्ष ने नए चुनाव की मांग की है, इस मांग के जवाब में, रोड्रिगेज ने कहा है कि उन्हें नई संभावनाओं के बारे में “पता नहीं” था, लेकिन चुनाव “जल्द ही” होंगे.

ईरान को लेकर कही ये बात

ईरान के साथ शांति समझौते के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, हम बस एक अच्छा समझौता कर रहे हैं, उनकी सेना खत्म हो चुकी है और पूरी तरह तबाह हो गई है. यह अमेरिकी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि असल में यह ईरानी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा.