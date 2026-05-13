Advertisement
trendingNow13214881
Hindi Newsदुनियाट्रंप ने फिर छेड़ा 51वें राज्य का मुद्दा, क्या अब US का हिस्सा बनेगा वेनेजुएला? कहां दिखा अमेरिकी झंडा?

ट्रंप ने फिर छेड़ा 51वें राज्य का मुद्दा, क्या अब US का हिस्सा बनेगा वेनेजुएला? कहां दिखा अमेरिकी झंडा?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है. इसे लेकर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया है. ट्रंप का ये पोस्ट वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बयान के एक दिन बाद आया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 13, 2026, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने फिर छेड़ा 51वें राज्य का मुद्दा, क्या अब US का हिस्सा बनेगा वेनेजुएला? कहां दिखा अमेरिकी झंडा?

Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. कनाडा को लेकर कई बार मजाक करने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है. ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिकी झंडे के साथ दिखाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पोस्ट वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बयान के एक दिन बाद आया है. वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने बंदी बना लिया था. 

फिर से खुल गए विदेशी तेल सेक्टर

इस हफ्ते की शुरुआत में, US प्रेसिडेंट ने FOX न्यूज को बताया कि वह वेनेजुएला को US का एक नया राज्य बनाने पर विचार कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वेनेजुएला पर उनका कंट्रोल है. मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला संभालने वाली डेल्सी रोड्रिगेज ने वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में सुधार देखा है, और ऐसे सुधार भी पास किए हैं जिनसे वेनेज़ुएला के माइनिंग और तेल सेक्टर विदेशी कंपनियों, खासकर US की कंपनियों के लिए फिर से खुल गए हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

डेल्सी रोड्रिगेज ने कही ये बात 

हालांकि, अंतरिम लीडर ने कहा है कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि देश US का हिस्सा बन जाएगा. उनके पोस्ट पर पहुंचने के बाद, वेनेज़ुएला के विपक्ष ने नए चुनाव की मांग की है, इस मांग के जवाब में, रोड्रिगेज ने कहा है कि उन्हें नई संभावनाओं के बारे में “पता नहीं” था, लेकिन चुनाव “जल्द ही” होंगे.

ईरान को लेकर कही ये बात

ईरान के साथ शांति समझौते के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, हम बस एक अच्छा समझौता कर रहे हैं, उनकी सेना खत्म हो चुकी है और पूरी तरह तबाह हो गई है. यह अमेरिकी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि असल में यह ईरानी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
Rajinikanth
VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
India LPG crisis
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
NEET
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
weather update
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
India Popular Foods
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
Haunted Bungalow
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
NEET
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
DNA
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
BJP Leader Suvendu Adhikari
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?