Trump at United Nations: पहले बार-बार बंद हुए माइक, फिर ट्रंप को UN में मिला टूटा टेलीप्रॉम्पटर और एस्केलेटर
दुनिया

Trump at United Nations: पहले बार-बार बंद हुए माइक, फिर ट्रंप को UN में मिला टूटा टेलीप्रॉम्पटर और एस्केलेटर

Donald Trump at UN: संयुक्त राष्ट्र में माइक की खराबी की वजह से दुनिया के बड़े नेताओं के भाषणों में रुकावट आई है. इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसका सामना करना पड़ा.

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:32 PM IST
Trump at United Nations: पहले बार-बार बंद हुए माइक, फिर ट्रंप को UN में मिला टूटा टेलीप्रॉम्पटर और एस्केलेटर

Trump mocks UN: संयुक्त राष्ट्र में माइक की खराबी की वजह से दुनिया के बड़े नेताओं के भाषणों में रुकावट आई है. इजरायल-हमास जंग और फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चल रही बहस के दौरान, तुर्की, कनाडा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों के भाषणों में भी यह समस्या देखने को मिली, जिसने सभी का ध्यान खींचा. इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसका सामना करना पड़ा.

ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ने भी दिया धोखा
मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र को संबोधित करने के लिए पहली बार व्हाइट हाउस लौटने के बाद UN पहुंचे. उनके आते ही कुछ अजीब घटनाएं हुईं. जैसे ही ट्रंप ने यूएन में बोलना शुरू किया, टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया. हालांकि, वे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने मजाक में कहा, "मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है... मैं बस इतना कह सकता हूं कि इसे चलाने वाला बड़ी मुसीबत में है". इसके कुछ ही मिनट बाद, ट्रंप अपने भाषण की छपी हुई कॉपी से पढ़ते हुए दिखाई दिए. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप के काफिले ने रोकी मैक्रों की गाड़ी, रास्ता खुलवाने के लिए सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को खड़का दिया फोन

संयुक्त राष्ट्र पर साधा निशाना
ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह संस्था शांति के प्रयासों में मदद करने में नाकाम हो रही है. उन्होंने यूएन मुख्यालय की इमारत की क्वालिटी पर भी टिप्पणी की. ट्रंप आगे कहते हैं, "यूएन में बहुत जबरदस्त क्षमता है. मैंने हमेशा यह कहा है कि इसमें बहुत, बहुत जबरदस्त क्षमता है, लेकिन यह इसके करीब भी नहीं पहुंच रहा है." उन्होंने न्यूयॉर्क मुख्यालय में खराब एस्केलेटर की शिकायत करते हुए यह बात कही. अपने भाषण के आखिर में, ट्रंप ने कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र से केवल एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर मिला है.
 

एस्केलेटर की खराबी
ट्रंप के एस्केलेटर पर कदम रखते ही वह रुक गया. इसके बाद, एक वीडियो सामने आया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप रुके हुए एस्केलेटर पर चलते हुए दिखाई दिए.

 

युद्ध खत्म करने का दावा
अपने भाषण में ट्रंप ने सात युद्ध खत्म करने के अपने दावे को दोहराया. उन्होंने कहा, "मैंने सिर्फ सात महीनों में सात ऐसे युद्ध खत्म किए हैं जिन्हें खत्म करना नामुमकिन माना जाता था."
ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने जिन "युद्धों" को खत्म किया, वे थे इजराइल-ईरान, भारत-पाकिस्तान, रवांडा-डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मेनिया-अजरबैजान, मिस्र-इथियोपिया और सर्बिया-कोसोवो.

यह भी पढ़ें: UNGA 2025: टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ तो ट्रंप ने कागज़ से पढ़ा भाषण, भारत-PAK जंग का UN में भी किया जिक्र

 

7 युद्धों को खत्म करने का दावा
ट्रंप ने कहा, "उन्होंने कहा था कि इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ तो 31 साल से चल रहे थे, एक 36 साल से. मैंने 7 युद्धों को खत्म किया और सभी मामलों में हजारों लोग मारे जा रहे थे." उन्होंने आगे कहा कि किसी और राष्ट्रपति या नेता ने कभी भी इसके जैसा कुछ नहीं किया.
 

भारत का स्पष्ट रुख
गौरतलब है कि भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ युद्धविराम दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMOs) के बीच सीधी बातचीत से हुआ था, जिसमें किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं थी.

